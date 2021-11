Депутат Шаршенбек Абдыкеримов подал в отставку с постов президента Национального олимпийского комитета (НОК) Кыргызстана и Федерации борьбы. При этом заявление об отставке опубликовало ИА AKIpress, публикацию которой Абдыкеримов оплатил из своего избирательного фонда. То есть, в качестве агитации. Хотя 19 ноября заявил, что снимает свою кандидатуру с парламентской гонки. Заявление Шаршенбека Абдыкеримова. Фото: AKIpress Скриншот с сайта AKIpress. Уход с НОК В заявлении Абдыкеримова, говорится, что он ходит с поста президента НОК и Федерации борьбы «по состоянию здоровья». То, что Абдыкеримов подал в отставку «Азаттыку» подтвердил член исполкома НОК Кабыл Макешов. По его словам, заявление об отставке рассмотрят 24 ноября. Шаршенбек Абдыкеримов возглавлял Федерацию борьбы с декабря 2011 года, а президентом НОК стал в 2015 году. Выборы президента НОК были назначены на 25 ноября. Однако, по данным kaktus.media, их могут перенести. «Согласно уставу, теперь исполком НОК должен пересмотреть форс-мажорную ситуацию в связи с отставкой Абдыкеримова и с поста президента Федерации борьбы, которая может лишиться права голоса из-за отсутствия главы самого результативного вида спорта в стране», — пишет издание. Кто такой Шаршенбек Абдыкеримов Абдыкеримов — действующий депутат от парламентской фракции «Кыргызстан». Кроме этого, Абдыкеримов является основателем завода по производству алкоголя «Аю», который входит в состав компании «Аю Холдинг». Так же известно, что ему принадлежат дома, помещения и земельные участки. Согласно декларации о доходах, в 2014 году экс-депутат получил 110 млн сомов за продажу земельного участка и 2 млн сомов за продажу автомобиля. На предстоящие парламентские выборы он выдвигался в качестве кандидата-одномандатника по Нарынскому избирательному округу. Шаршенбек Абдыкеримов. на кастинге женихов для своей дочери. Фото: «Клооп» 11 ноября он объявил о кастинге женихов для своей дочери. Абдыкеримов распространил информацию о кастинге сразу в нескольких СМИ и оплатил публикации из средств для агиткампании. Кастинг действительно состоялся — его провели 19 ноября в Ат-Башинском районе Нарынской области. Там же Абдыкеримов заявил, что снимает свою кандидатуру с парламентской гонки.

