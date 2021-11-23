В Бишкеке прошла акция протеста с требованием убрать фотографию свергнутого бывшего президента Курманбека Бакиева из Исторического музея. В ней приняли участие главы общественных объединений, родственники погибших и получившие ранения во время революции 7 апреля 2010 года.

Видео: «Апрель».

«Бакиевы убили своих граждан. Они не достойны того, чтобы их фотографии висели в кыргызском Историческом музее», — заявила сопредседательница общественного объединения жертв апрельских событий «Мекен шейиттери» Нурия Айдабосунова.

Собравшиеся обратились к президенту Садыру Жапарову.

«Если у вас не хватит политической воли, чтобы снять фотографию убийцы-Бакиева, то мы требуем, чтобы под его фотографией было написано, что он окрасил площадь кровью своего народа и сделал инвалидами почти 400 человек. Если вы так и продолжите топтать память погибших и ставить под сомнение исторические события, то вы никогда не заслужите признание народа», — заявила на акции представительница общественного объединения «Баатырлар Умуту», которое объединяет матерей, жен, и детей погибших героев апрельской народной революции.

Также один из получивших ранение при апрельских событиях высказал свои подозрения о том, что, выставляя фотографии Бакиевых, власти проверяют реакцию народа на их скорое возвращение.

Что говорят в минкульте

Ранее в минкульте уже прокомментировали стенд, на котором висят фотографии всех президентов Кыргызстана: Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева, Сооронбая Жээнбекова и Садыра Жапарова.

«Стенд с портретами президентов Кыргызстана висит в музее. Это исторический музей, а история должна оставаться историей. Мы ее никак не можем вычеркнуть, ведь это наш путь. Все эти люди когда-то были президентами. Будет неправильно, если мы кого-то из них уберем», — заявили в ведомстве.

Стенд президентов Кыргызстана в историческом музее. 

Также министр культуры Азамат Жаманкулов 23 ноября сообщил, что в Историческом музее дополнили стенды, посвященные событиям 7 апреля.

«Вообще, для событий 7 апреля в Ата-Бейите есть специальный музей “Таазим”. Все личные вещи героев революции находятся там. После открытия Исторического музея нас начали просить выставить данные вещи и там. При открытии музея был только один стенд, посвященный событиям 7 апреля. Мы поставили еще три стенда, и сейчас их четыре», — рассказал Жаманкулов.

Фотография Жаныша Бакиева

В начале ноября был еще один скандал, связанный с фотографиями семьи Бакиевых. В здании МВД вывесили фотографию Жаныша Бакиева со всеми его воинскими чинами. Это вызвало недовольство общественности. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД попросили извинений у граждан за портрет Жаныша Бакиева на стенде с портретами экс-руководителей службы и сняли его.

Жаныш Бакиев третий слева в верхнем ряду. 

Жаныш Бакиев — брат второго беглого бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. При правлении брата был главой Службы госохраны.

В 2013 году суд заочно приговорил Жаныша Бакиева к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телами умерших.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений суд лишил Жаныша Бакиева воинского звания «генерал-лейтенант».

Апрельская революция

7 апреля 2010 года в Кыргызстане произошла революция, в результате которой был лишён власти президент Курманбек Бакиев. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов.

Во время протестной акции по отношению к демонстрантам было применено оружие — погибли более 80 человек.

Сам Бакиев бежал вместе с семьёй в Беларусь, а в Кыргызстане против него и членов его клана возбудили уголовные дела.

Курманбек Бакиев был заочно приговорен к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану.

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