Адахан Мадумаров. Фото: пресс-служба партии «Бүтүн Кыргызстан»

Уполномоченный представитель партии «Бутун Кыргызстан» Артур Бакиров подал жалобу в ЦИК на издание «Акипресс».

Бакиров сказал, что опубликованная 19 ноября статья под названием «Президент Жапаров пообещал посадить кандидата за измену» может «дискредитировать» лидера партии Адахана Мадумарова.

Что сказал Садыр Жапаров?

Президент 19 ноября во время разговора с руководителем медиа-центра Баткенской области Мамажаном Бердишевым коснулся ряда вопросов. В интервью Жапаров отметил, что после выборов допросят и привлекут к ответственности предателей, которые продали земли в Баткене.

Садыр Жапаров и Мамажан Бердишев. Фото: пресс-служба президента

«Сейчас идет выборный процесс. В такой ситуации не можешь допросить. После выборов мы допросим, ​​проведем тщательное расследование и привлечем к ответственности виновных. Срок наказания предателей и изменников не должно ничем ограничиваться», — сказал Жапаров.

Однако Жапаров не уточнил, о ком идет речь. Но издание «Акипресс» предположило, что речь об Адахане Мадумарове, лидере партии «Бутун Кыргызстан».

«В прошлом месяце президент Жапаров упомянул два случая передачи земли соседним странам – в 1956 году и 3 марта 2009 года. В первом случае все погибли, а во втором — Адахан Мадумаров, кандидат, подписавший протокол, подтверждающий, что 275 метров земли на участке Төрт-Көчө принадлежат таджикской стороне. Эти выборы могут быть самыми важными для кандидата, о котором говорит президент, поскольку его могут посадить в тюрьму, если он не наберет небольшое количество голосов в Жогорку Кенеше…», — написало издание.

Представитель партии «Бутун Кыргызстан» Бакиров сообщил, что слова президента в статье были интерпретированы изданием по своему, а это может нанести вред репутации «кандидата или партии». Так как, кроме «Акипресса», материал про «Жапарова и Мадумарова» никто не выпускал.

Поэтому Артур Бакиров попросил принять меры в отношении издания.

275 метров земли

Участок Төрт-Көчө. Фото: «Клооп»

В 2009 году во время ремонта дороги Ош-Баткен-Исфана, было принято решение взять в аренду на 49 лет 275 метров земли у Таджикистана на неуточненном участке кыргызско-таджикской границы для строительства моста. Протокол подписал тогдашний секретарь Совета безопасности Адахан Мадумаров. Однако Жогорку Кенеш отказался ратифицировать протокол.

18 сентября 2019 года Адахан Мадумаров в программе «Азаттыка» «Неудобные вопросы» заявил, что поставил свою подпись, так как это было единственным способом решить приграничный вопрос мирным путем.

«Так как эта дорога существует, на сегодняшний день машины, которые выезжают из Сулукту могут беспрепятственно проехать в Кыргызстан, в Бишкек. Протокол не одобрил Жогорку Кенеш, поэтому он не имеет никакой силы», — сказал Мадумаров.

В 2019 году ГКНБ начал досудебное производство связанное с протоколом. Однако на сегодняшний день результаты расследования не обнародованы.

Этот вопрос также был поднят президентом Садыром Жапаровым на официальной пресс-конференции в октябре этого года. Он сообщил, что согласно протоколу, подписанному Мадумаровым, таджикская сторона оспаривает 275 метров неустановленной земли. При этом Жапаров напомнил, что протокол не имеет юридической силы.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.