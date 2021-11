После словесной перепалки между кандидатом от партии «Социал демократы» Темирланом Султанбековым и представителем партии «Ата Мекен» Али Токтакуновым в прямом эфире программы «Круглый стол» на ОТРК, в сети начали распространять фейковые цитаты политиков. Темирлан Султанбеков и Али Токтакунов в эфире программы «Круглый стол» 19 ноября. Скриншот с трансляции ОТРК. На одну из фейковых картинок отреагировали оба кандидата в депутаты. На ней цитата Султанбекова о том, что Али Токтакунов якобы взял $100 тысяч у Атамбаева за клевету Райыма-миллиона. Фейковая картинка. Скриншот из публикации Али Токтакунова. «Это фейк, кто пускает такую чушь?» — написал Султанбеков в комментариях под этой картинкой. Али Токтакунов также заявил, что это фейк и «больная фантазия провокаторов». «А мы то верили, когда нам говорили что админресурса не будет. Про меня распространяют ложь и слухи те, у кого стоит фотография Садыра Жапарова. Мы все фиксируем. Не надо бы вам играть с огнем», — написал он в своих соцсетях. Что произошло на Круглом столе? В прямом эфире программы «Круглый стол» на ОТРК Султанбеков заявил, что «Социал демократы» обещали открыть исторический музей, придя в Бишкекский горкенеш, и они выполнили свое обещание. По его словам, на реконструкцию музея не было потрачено ни сома из госбюджета. Исторический музей в Бишкеке открыли спустя пять лет. Фото / Ислам Розиев / Клооп. В ответ Токтакунов напомнил про растрату средств при ремонте музея и уголовное дело экс-премьер-министра Сапара Исакова, члена партии СДПК. Однако Темирлан Султанбеков ответил, что Исаков находится в тюрьме за «увольнение и преследование бывшего таможенника Раимбека Матраимова». «Сапар Исаков сидел в тюрьме не из-за музея. Сапар Исаков увеличил таможенные пошлины в десять раз. Поэтому его арестовали. Сапар Исаков реализовывал проект? Вы, как Евгения Строкова и Аида Касмалиева, хотите обмануть людей. Так не пойдет. Сапар Исаков, в качестве премьер-министра, не ходил сам покупать. Он вел переговоры из-за границы и привозил деньги, отмечу, что не в кредит, а как гранты», — сказал Султанбеков. Токтакунов, в свою очередь, заявил, что именно бывший президент Алмазбек Атамбаев «продвигал» Раимбека Матраимова по карьерной лестнице. «Мы знаем, как Матраимов разбогател, когда Атамбаев пришел к власти. Насколько выросло его влияние, насколько он влиял на президентов. Во-вторых, все знают, что Сапара Исакова осудили по делу музея на 250 миллионов долларов. Атамбаевцы хотят быть белее молока в случае с Матраимовым. Однако именно они взрастили коррупцию на таможне», — заявил он. Дело Исакова Сапар Исаков. Сапар Исаков был осужден в 2019 году на 15 лет по обвинению в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека. Позже Исакову инкриминировали обвинение по делу о коррупции при реконструкции Исторического Музея и Чолпон-Атинского ипподрома, суд взял его под стражу на 18 лет. Также его обязали выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч сомов. Исаков находился под стражей, пока в октябре 2020 года сторонники не освободили его во время массовых беспорядков. После этого его объявили в розыск, но до сих пор его местоположение неизвестно. Карьера Матраимова Райымбек Матраимов. Скриншот видеообращения. В 2013 году Раимбек Матраимов возглавил Южное управление таможенной службы. В 2015 году назначен заместителем начальника управления. По словам Матраимова, он был назначен при поддержке Атамбаева и его «водителя» Икрама Ильмиянова. Матраимов был освобожден от занимаемой должности 23 ноября 2017 года. Соответствующий приказ подписал Сапар Исаков. На следующий день состоялась инаугурация Сооронбая Жээнбекова. В конце 2019 года «Клооп», радио «Азаттык» и OCCRP опубликовали расследования о коррупции на таможне Кыргызстана и раскрыли коррупционные схемы Матраимова. Лицом этих расследований был Али Токтакунов, который в то время работал журналистом в «Азаттыке». Власти посчитали, что для задержания Матраимова недостаточно фактов, несмотря на недовольство граждан. В Бишкеке проходили митинги #REакция против коррупции, гражданское общество требовало наказания Матраимова. В это время в соцсетях появились фейки и боты, которые защищали семью Матраимовых и пытались всячески их оправдать в глазах общественности. Особенно они стали заметны перед парламентскими выборами 2020 года. Также фейки активизировались перед референдумом и выборами в городские кенеши. Читать еще: Кыргызская фейк-ферма. Фейсбук и Инстаграм удалили сотни аккаунтов за манипуляции на выборах «Пожарная команда власти»: как легко создать фабрику фейков в Кыргызстане О чем говорят фейки. Как в инстаграме защищали Жээнбекова Ферма троллей по-кыргызски. Как фейки пытаются влиять на ваше мнение

