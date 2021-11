На телеканале КТРК 22 ноября прошли первые дебаты между лидерами партий. Дискутировали кандидаты от четырех партий: Советбек Зикиров представлял «Аруузат-Эл Куту», Жанар Акаев выступал от «Альянса», Марлен Маматалиев дебатировал за «Ынтымак», а Медер Алиев участвовал от «Ишеним». В целом на этих дебатах было мало конкретики и острых вопросов. Почти все кандидаты сказали, что в парламент должны прийти качественные депутаты, которые будут писать хорошие законопроекты. Сокращенные полномочия депутатов Во время теледебатов ведущая поинтересовалась, что будет делать партия в парламенте, учитывая, что по действующей Конституции полномочия депутатов сокращены. По словам Акаева, депутаты нужны, чтобы говорить об актуальных проблемах — он добавил, что парламентарии от его партии будут поднимать там острые вопросы. Также он считает, что если в Жогорку Кенеш придут компетентные нардепы, то они будут писать хорошие законы. С ним согласился и депутат Маматалиев. Он отметил, что через законы парламентарии могут менять систему. Жанар Акаев и Марлен Маматалиев. Алиев же заявил, что даже по новой Конституции парламентарии обладают широкими полномочиями. Он сказал, что миссия партии «Ишеним» держать «руки чистыми, соблюдать законы, не предавать интересы народа и остаться в истории». Советбек Зикиров заявил, что основная миссия их партии — улучшить качество парламента через закон о люстрации. По его словам, они, пройдя в парламент, инициируют законопроект, запрещающий человеку становиться депутатом более двух раз. Он отметил, что если этот законопроект примут, то в 2025 году кыргызстанцы увидят новых депутатов, а не тех, которые «мучали их 30 лет». Обещания и их исполнение Ведущая также спросила, как кандидаты, если они пройдут в парламент, будут контролировать исполнение своих обещаний и обещаний коллег. Она напомнила, что раньше кандидаты давали громкие обещания и не особо выполняли их, став нардепами. Акаев ответил, что их партия даёт только посильные им обещания, а значит депутаты смогут их выполнить. По словам Маматалиева, члены его партии просчитали все обещания, чтобы каждый год могли за них отчитаться. Он добавил, что его партия хочет сделать традицией ежегодные отчёты. Алиев же отметил, что раньше депутаты давали такие обещания, выполнениях которых не входили в их полномочия. Медер Алиев. Скриншот с трансляции Зикиров сказал, что у его партии уже есть два готовых законопроекта — первый про люстрацию. Второй законопроект прописывает регулирование займов Кыргызстана — при принятии он не позволит властям страны брать кредиты у Китая до тех пор, пока не будет выплачен уже существующий долг. «Ишеним» — не провластная партия Медер Алиев, отвечая на вопрос телезрителей, опроверг слова о провластности партии «Ишеним». Он отметил, что «неважно, кандидат от провластной или оппозиционной партии» пройдет в парламент. По его мнению, надо обращать внимание на «пройденный путь кандидата» и насколько «чисты его руки». Партию «Ишеним» связывают с экс-депутатом и бывшим губернатором Баткенской области Арзыбеком Буркановым. В апреле этого года Жанар Акаев рассказал, что у Бурканова огромное влияние в стране и называл того «приближённым» президента Садыра Жапарова. Лидерка «Аруузат-Эл Куту» космоэнергетик или патриотка? Телезрители попросили Советбека Зикирова подробнее рассказать о главе партии «Аруузат-Эл Куту» Алмакан Бековой, которая в сети называет себя целительницей и космоэнергетиком. «Она — патриот. Не получает пенсию. У неё очень огромный вклад в развитие женщин нашей страны. Она проводила очень много тренингов, до сих перечисляет деньги детским домам. Она даже не хочет приходить в парламент, а она хочет отдать своё место, например, мне или другим [партийцам]», — сказал кандидат. Советбек Зикиров и Алмакан Бекова. На парламентских выборах 2020 года Бекова баллотировалась в депутаты от партии «Чон Казат». До этого она в различных интервью утверждала, что свергнутый в апреле 2010 года президент Курманбек Бакиев часто советовался с ней перед принятием важных решений. Выборы в парламент Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.

