Пресс-служба кабинета министров сообщила, что глава кабина Акылбек Жапаров 23 ноября подписал решение, которым приостановил выдачу лицензий по программе высшего медицинского образования. Ограничение будет действовать с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Как пояснили в кабмине, такое решение принято «с целью повышения качества подготовки медицинских кадров» в ВУЗах страны. «За последние годы в Кыргызстане значительно выросло количество ВУЗов, ведущих подготовку медкадров с высшим образованием. При этом в настоящее время в стране медицинские кадры с высшим образованием готовят 22 вуза, в том числе 5 государственных и 17 частных вузов», — отмечают в кабмине. По данным кабмина, с 2016 по 2021 годы в Кыргызстане открылись 10 новых ВУЗов, в которых есть программы «Лечебное дело» с пятилетним сроком обучения. Обучение идет на английском языке, туда принимают иностранцев на базе 12-летнего образования. Но заявки на получение лицензий от будущих медвузов продолжают поступать. Однако, подчеркивают в кабмине, «все они [кандидаты на получение лицензии] не имеют достаточной клинической базы и необходимого кадрового обеспечения». «Налицо тенденция, когда ВУЗы пытаются получить лицензии на медпрограммы без должного кадрового и методического ресурсного обеспечения. Это привело к резкому снижению качества высшего медобразования», — сообщили в кабмине.

