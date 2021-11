Кандидат в депутаты от партии «Азаттык» Бактыбек Калмаматов считает, что Народный курултай станет лишним и ненужным органом. Об этом он сказал 23 ноября в ходе теледебатов между лидерами партий на телеканале КТРК. Калмаматов уверен, что увеличение полномочий курултая приведёт страну к политическому кризису и хаосу. Он отметил, что в одной стране не должно быть двух советов и функции курултая сейчас исполняет парламент. «У Жогорку Кенеша есть три функциональных обязанности и одна из них представительство народа. Эта же миссия и у курултая. Нецелесообразно создавать курултай на 3 тысячи человек», — подчеркнул он. По его мнению, институт курултая будет придерживаться политики властей. «Если у нас есть парламент, и их избирает более 1 млн человек, то как курултай может требовать отчёт от них? Курултай не может распустить парламент, отправить в отставку президента. Чем они вообще будут заниматься? Это [курултай] приведёт нас к политическому кризису, конфронтации и хаосу в стране», — сказал он. В новой Конституции, которую президент Садыр Жапаров подписал в мае этого года прописан новый орган — Народный курултай. Это — совещательное, наблюдательное, общественно-представительное собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Но из этого определения непонятно, чем оно займётся, а часть его функций дублируют функции парламента. До сих пор полномочия этого органа четко не определены — для это необходимо принять конституционный закон. Критика Конституции Бактыбек Калмаматов был кандидатом на президентских выборах этого года и набрал более 0,5%. Он тогда заявлял, что Садыр Жапаров пытается узурпировать власть. «Он хочет внести в Конституцию абсолютно ханское правление, которое было у Жээнбекова. Предыдущие президенты узурпировали власть разными путями. На бумаге у нас было парламентское правление, на деле — президентское. При Акаеве, Бакиеве, Атамбаеве и Жээнбекове у нас было президентское правление. Как население может называть плохим парламентское правление, если не жило в такой системе?», — сказал он в ноябре 2020 года. Калмаматов уже был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он баллотировался от «Ата Мекен».

