Замминистра энергетики Таалайбек Ибраев в интервью kaktus.media заявил, что Кыргызстан продолжает получать импортное электричество из Казахстана. По его словам, соседняя страна, исполняя свои договорные обязательства, поставляет электроэнергию «каждый день».

«Перебои [в поставке] могут быть во время непогоды, сильного ветра, если на линии авария. Но как только авария устранена, а это занимает не более двух часов, поставка идет», — сказал Ибраев.

Таалайбек Ибраев. Фото: ИА 24.kg

«Работаем на своей генерации»

15 ноября в эфире Радио «Азаттык» министр энергетики Доскул Бекмурзаев сообщил, что импорт электроэнергии в Кыргызстан приостановлен.

Страна получала электричество из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, чтобы успешно пройти осенне-зимний период из-за масштабного энергокризиса. Однако, по словам Бекмурзаева, соседние страны тоже столкнулись с нехваткой электроэнергии.

«В других странах тоже есть свои сложности. На сегодня импорт приостановлен, мы работаем на своей генерации. В Узбекистане была авария на линии, также идут ремонтные работы на тепловых станциях после пылевой бури. Это технические моменты и не нужно их политизировать. Из Туркменистана мы с 1 августа получали электроэнергию, но временно возникли сложности из-за аварий, в течение пары дней все решится», — сказал министр.

Он тогда добавил, что ведутся переговоры о поставке электроэнергии с России.

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстан в 2021 году столкнулся с самым масштабным энергокризисом за последние годы. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.

Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды.

Токтогульское водохранилище ГЭС Фото: Ислам Розиев / Клооп

Поэтому энергетики на протяжении нескольких месяцев призывают кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.

Также в стране начали вводить лимиты на потребление электроэнергии. Так, 5 ноября ОАО «Северэлектро» временно установило лимит мощности потребления электроэнергии на счетчиках.

Для абонентов с однофазным вводом лимит мощности установили до 5 кВт, для абонентов с трехфазным вводом — до 10 кВт.

Как пояснили в компании, лимит ввели «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления».

Кроме того, проводятся рейды среди абонентов. Так, в Баткенской области сотрудники «Ошэлектро» стали пломбировать вилки обогревателей для экономии потребления электроэнергии.

Также 22 ноября стало известно, что в нескольких районах Оша ежедневно будут на два часа отключать отопление, которое обеспечивается при помощи электричества.

Там отметили, что ОшРЭС вынужден прибегнуть к таким мерам из-за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище.

«Мы выключаем котельную на два часа, чтобы сэкономить количество потребляемой электроэнергии. Это означает, что батареи не будут греть всего час утром и час вечером. При этом никаких отключений электричества не будет», — пояснили в «Теплоснабжении».