В социальных сетях 22 ноября распространилось фото рабочей тетради «Родиноведение» для учеников 3 класса, в которой была карта Баткенской области с отдельным таджикским анклавом Ворух*.

На одном из фото показано, что тетрадь была издана в 2021 году.

*Ворух — это таджикский анклав, окруженный территорией Кыргызстана. Вокруг него не раз происходили приграничные конфликты из-за того, что власти обеих стран в течение пары десятилетий не могут согласовать свои границы после распада СССР.

Что ответили в Минобразе?

В пресс-службе Министерства образования 23 ноября прокомментировали ошибку в учебнике и сообщили, что учебник доработали в 2014 году, в том же году соответствие его рассмотрела Кыргызская академия образования.

«Рабочая тетрадь к учебнику была разработана на его основе в 2018-2019 годах. Художник и дизайнеры “Издательство Аркус” при оформлении текста учебника использовали изображение карты из следующего источника», — сообщили в ведомстве.

Сейчас, как заверили в ведомстве, они вместе с Госучреждением по геодезии и картографии и Минсельхозом уже работают, чтобы исправить ошибки и внести правки.

«Министерство инициировало повторную экспертизу размещенных карт в действующих учебниках. Проводится служебное расследование по выяснению обстоятельств проведенной экспертизы названного учебника и рабочей тетради», — сообщили в ведомстве.

В Минобразе также сообщили, что при ведомстве в 2020 году создали научно-практический центр «Окуу китеби», который будет отвечать за качество содержания новых учебников. Сами учебники будут проходить 4 вида экспертизы:

научную

научно-педагогическую

антидискриминационную

гендерную.

Кроме того, «Окуу китеби» будет проводить экспертизы при переиздании учебников, чтобы исключить ошибки.

Карта Кыргызстана с ошибками

За последние пару дней это уже второй скандал, связанный с ошибкой в карте Кыргызстана и анклавом Ворух.

До этого граждане обратили внимание на карту страны, когда президент Садыр Жапаров поздравил работников прокуратуры с их профессиональным праздником. Там анклав тоже оказался частью таджикской территории вместе с кусочком земли Кыргызстана.

Ошибка на карте вызвала негодование среди кыргызских пользователей соцсетей. Сразу после этого снимки с ней были удалены с сайта президента.

Позже Генпрокуратура пояснила, что за организацию мероприятия в госрезиденции отвечало управление главного надзорного органа, а этот баннер был заказан у частной компании.

«В отношении ответственных сотрудников за такую ​​халатность, допущенную исполнителями заказа, будут приняты соответствующие меры», — заявили в Генпрокуратуре.