Еще три заявления написали в ЦИК на кандидата от партии «Ишеним» Шерзодбека Умарбекова. Заявители сообщили, что Умарбеков оказывал на них давление.

Первое заявление поступило 17 ноября в Сузакскую ТИК. Полномочный представитель «Ата-Журт Кыргызстан» Фарход Хамидов пожаловался, что отец кандидата, Абдурашид Умарбеков, якобы посетил штаб партии 14 ноября и «оказывал на него давление».

Хамидов рассказал, что Умарбеков обматерил его и ударил в грудь, из-за того, что он работает на партию «Ата-Журт Кыргызстан». УВД Сузакского района начало досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство».

На следующий день, 18 ноября, один из депутатов Сузакского айыльного кенеша сообщил, что Шерзодбек Умарбеков тоже угрожал ему. По словам депутата, кандидат угрозами требовал, чтобы он проголосовал на выборах за него. Сузакский РОВД начал расследование по статье «Угроза жизни и здоровью с применением насилия».

Аудиозапись в соцсетях

Кроме того, одна из пользовательниц фейсбука Аида Казакбаева распространила аудиозапись в соцсетях, где якобы зафиксирован разговор Умарбекова и сотрудницы Сузакской территориальной больницы«Одинахон».

Казакбаева написала, что Умарбеков всех запугал работников Сузакского айыл окмоту, так как он является представителем провластной партии и сделать ему никто ничего не может.

Так называемая медработница на аудиозаписи предложила добыть голоса на избирательных участках школ «Манас», «Мадумар-Ата» и «50 лет Октября» в Сузаке.

На записи женский голос, который принадлежит якобы «Одинахон», говорит, что является членом комиссии на участке от медработников и будет говорить избирателям, за кого нужно голосовать. Она также сказала якобы Умарбекову, чтобы он не тратился на других агитаторов.

Заявление поступило в Сузакскую ТИК . Милиция зарегистрировала данный факт в журнале регистраций, начато расследование.

«Находимся под покровительством президента»

13 ноября аким Сузакского района Баратбек Сыдыкназаров написал заявление в милицию на кандидата от партии «Ишеним» Шерзодбека Умарбекова. В заявлении руководитель района сообщил, что Умарбеков, прикрываясь именем президента, угрожал ему по телефону.

Сыдыкназаров отметил, что Умарбеков сказал ему, что они находятся «под покровительством президента». Аким также добавил, что кандидат Умарбеков сказал ему, что с головы его родного брата, главы Сузакского айыл окмоту Бекзада Абдурашидова, «не должен упасть ни один волос».

Сузакское РОВД начало досудебное производство по статье «Запугивание или насилие в отношении государственного служащего».

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что те, кто использовал имя президента, будут привлечены к ответственности. Султанбаев также отметил, что это особенно актуально для кандидатов в Жогорку Кенеш.

Бекзат Абдурашидов был снят с должности 18 ноября. Поводом для увольнения Абдурашидова стали жалобы местных жителей и депутатов местного кенеша.