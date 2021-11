С октября прошлого года в Кыргызстане прошли четыре кампании выборов и два референдума. Мы мониторили все эти кампании, фиксировали нарушения и писали жалобы в Центризбирком. Только 11 апреля 2021 года на выборах в местные кенеши и референдуме по всей стране работало около трех тысяч наблюдателей «Клоопа». Они зафиксировали более 800 нарушений, а наши юристы подали 192 жалобы на избирательные комиссии. На предстоящих выборах 28 ноября «Клооп»* также собирается мониторить выборы с помощью наблюдателей. Однако часть из них столкнулась с давлением и угрозами еще до начала наблюдательной кампании. Рассказываем. *Юридически фонд «Клооп Медиа» не получил аккредитацию для мониторинга выборов — письмо с отказом подписано только зампредседателя ЦИК Нурланом Койчукеевым. Аккредитацию получило второе юридическое лицо нашего фонда — «Коомар Медиа». Но для удобства читателей мы будем писать везде «Клооп». Честные выборы Самое любимое обещание всех кыргызских президентов — проведение честных выборов. Садыр Жапаров не сильно отличается от своих предшественников — он неоднократно обещал сделать все возможное для проведения прозрачных выборов.«Отныне все выборы будут максимально чистыми. Я сделаю для этого всё возможное. Административный ресурс вообще не будет использоваться», — написал президент 2 октября в посте на своей странице в Facebook. Но выборы еще даже не начались, а мы уже сталкиваемся с огромным количеством препятствий. Сейчас, например, мы получаем множество сообщений от наших наблюдателей о давлении и угрозах. Мы уже сталкивались с таким на предыдущих выборах, но тогда это были единичные случаи, которые можно пересчитать по пальцам. Сейчас это происходит массово. Давление оказывается на студентов, воспитателей детских садов, учителей и других сотрудников госорганизаций. Им всем запрещают наблюдать на выборах, угрожают увольнением с работы и отчислением из университетов. Наблюдатели, прошедшие обучение и уже готовые вести мониторинг в выборный день, отказываются работать, потому что им угрожают. «Грозили отчислением» По словам студента Кыргызского государственного юридического университета (бывшая КГЮА), им сказали, что студенты в обязательном порядке должны сообщать руководству университета о своем намерении быть наблюдателями. «И они сказали, что мы обязательно должны их оповестить, и они с нами поговорят уже в каком-то таком тоне […]. Я как-то не решилась им сказать, что я хочу быть наблюдателем, потому что они грозились отчислением. Они именно так не говорили, но [намекали] — “Мы можем вас отчислить за то, что вы будете агитировать”. “Если вы будете наблюдать, и не скажете нам об этом, это тоже плохо. Мы в любом случае должны знать, где вы находитесь, чем занимаетесь”, — вот так сказали», — рассказывает нам одна из студенток юридического университета. Не все студенты, которые получили подобные предупреждения, захотели дать комментарии. А один из студентов и вовсе отказался быть наблюдателем, опасаясь, что у него будут проблемы в университете. Руководство университета отрицает какое-либо давление на своих студентов. «Вот такого не было, это однозначно, чтобы грозили отчислением, и предупреждали. Такого у нас нет, мы юристы, мы не позволяем себе таких вещей», — сказала журналистам «Клоопа» проректор по учебной части Ирина Дмитриенко. «Вот ваш учитель, оказывается, наблюдатель» С большим давлением со стороны администрации сталкиваются и те, кто работает в школах. Многие учителя от выборов к выборам работают членами участковых избирательных комиссий — а это самое прямое участие в выборном процессе. Учителям не запрещают работать в избирательных комиссиях, но при этом запрещают делать все остальное, что имеет отношение к выборам. «Не сказали про наблюдателей, но сказали в целом не участвовать в любой выборной деятельности, иначе сказали что-то вроде: “Уволим с работы”», — делится с нами один из наших наблюдателей из Таласской области. Директора школ боятся, что учителя их школы будут наблюдать на выборах из-за чего им придется выслушивать неприятные комментарии от своих начальников из районного отдела образования. Поэтому, чтобы отгородить себя от такого, они принимают одно простое решение — запрет. «Это, знаете, что-то вроде: “Учитель вашей школы агитирует за партию” или “Ваш учитель, оказывается, наблюдатель”… Это же говорится директору, поэтому, чтобы было спокойнее, директора так делают [запрещают работать наблюдателем]», — так объясняет поведение своего директора один из наших наблюдателей. «Одумайтесь, сидите дома, чтобы потом не было проблем с работой» Наблюдателей «Клоопа» вызывают в свои кабинеты директора школ, детсадов и других государственных учреждений и говорят прямым текстом, что их уволят. «В этом году “Клооп” не аккредитован, и наблюдателем вы не можете быть. Если вас кто-то увидит, если заметим, что вы там имеете отношение к этим выборам, наблюдателем там выступаете, то вас уволят. Так что одумайтесь, сидите дома, чтобы потом не было проблем с работой», — сказал одной из наших наблюдательниц директор детского сада в Иссык-Кульской области. Наша наблюдательница возразила директору, после чего ее вызвали в кабинет и снова пригрозили увольнением: «Потом директор опять позвала меня и сказала, что вообще нельзя [наблюдать], идите, голосуйте и сидите дома. Если вас кто-то увидит [как наблюдателя], то вас автоматически с работы уволят», — рассказывает наша наблюдательница. Такой же случай произошел в Нарынской области. Там тоже ссылаются на указ Садыра Жапарова. Несмотря на то, что указ касался только агитации, его используют, чтобы напугать обычных воспитателей детсадов, которые хотели поработать наблюдателями. На собрании в детском саду им сказали, что государственные работники не должны заниматься агитацией, ссылаясь на специальный указ Садыра Жапарова. Все бы хорошо, если бы на вопрос о том, можно ли работать наблюдателем, директор не ответил следующим образом: «На это тоже не дают разрешение, будьте осторожны. Если вы поедете в [районный] центр и вдруг встретите людей с районо, то речь может зайти даже о лишении работы», — процитировала наша наблюдательница свое руководство. О каком указе идет речь? Действительно, 1 ноября Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 ноября 2021 года». В этом указе речь идет о запрете для студентов и учителей на агитацию — в нем нет никакого упоминания о наблюдателях. «Запрещать быть наблюдателями незаконно. Закон устанавливает, что общественные наблюдатели или наблюдатели от кандидатов, должны быть гражданами Кыргызстана, зарегистрированными в ЦИКе. И все. Другие ограничения и запреты директора не имеют права устанавливать», — объясняет юристка Фатима Якупбаева. Также, по словам юристки, наблюдатели, которые подверглись давлению, могут подать жалобу в ЦИК, так как действия директоров и начальников нарушают их права. «Действия директоров больше подходят под статью 42 кодекса “О нарушениях” — “Нарушение прав участника избирательного процесса”. Нарушение прав наблюдателя, международного наблюдателя, влечет за собой штраф 5 500 сомов для физлица и 17 000 сомов для юридических лиц», — говорит она. Авторы: Бекмырза Исаков, Айгерим Казыбаева

