Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 22 ноября подписал ряд указов, которыми назначил новых заместителей главы Госкомитета национальной безопасности. Так своим первым указом Жапаров снял с должности замглавы ГКНБ — директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Жанибека Жоробаева. На его место президент назначил Абдыкадыра Разаева. Другим указом глава страны освободил с должности первого заместителя директора — начальника штаба Погранслужбы ГКНБ Курсанбека Бекташова. На его место Жапаров назначил Марата Маралбаева. Абдыкадыр Разаев. Фото: Фейсбук группа Камчыбек Ташиев Бекташова в октябре 2021 года задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в получении взятки. Тогда кроме Бекташова среди задержанных были начальник погранслужбы по Ошской области Чинарбек Насиев и глава пункта пропуска «Достук — Автодорожный» Аскарбек Ермекбаев. Как сообщала пресс-служба ГКНБ, сотрудники КПП «Достук — Автодорожный» при поддержке некоторых пограничников «вымогали деньги» у людей, пересекающих границу, в основном у граждан Узбекистана и водителей грузовиков. В отношении пограничников начали досудебное производство по статье «Коррупция». Подозреваемых водворили в ИВС ГКНБ по Ошской области. Позже 16 ноября издание 24.kg сообщило, что Бекташова оставили под стражей по решению Ошского городского суда.

