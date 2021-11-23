Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 22 ноября подписал ряд указов, которыми назначил новых заместителей главы Госкомитета национальной безопасности.

Так своим первым указом Жапаров снял с должности замглавы ГКНБ — директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Жанибека Жоробаева. На его место президент назначил Абдыкадыра Разаева.

Другим указом глава страны освободил с должности первого заместителя директора — начальника штаба Погранслужбы ГКНБ Курсанбека Бекташова. На его место Жапаров назначил Марата Маралбаева.

Абдыкадыр Разаев. Фото: Фейсбук группа Камчыбек Ташиев

Бекташова в октябре 2021 года задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в получении взятки. Тогда кроме Бекташова среди задержанных были начальник погранслужбы по Ошской области Чинарбек Насиев и глава пункта пропуска «Достук — Автодорожный» Аскарбек Ермекбаев.

Как сообщала пресс-служба ГКНБ, сотрудники КПП «Достук — Автодорожный» при поддержке некоторых пограничников «вымогали деньги» у людей, пересекающих границу, в основном у граждан Узбекистана и водителей грузовиков.

В отношении пограничников начали досудебное производство по статье «Коррупция». Подозреваемых водворили в ИВС ГКНБ по Ошской области. Позже 16 ноября издание 24.kg сообщило, что Бекташова оставили под стражей по решению Ошского городского суда.