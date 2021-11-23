Журналисты Temirov LIVE провели очередное расследование, в котором рассказали о родственнике главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, занявшем «доходную должность».

По словам журналиста Тыныстана Асыпбекова, после октябрьских событий 2020 года в «Кыргыз Петролеум Компани», единственный акционер которой — государственная компания «Кыргызнефтегаз», сменился глава Нурлан Максутов. На его место пришел некий Байгазы Матисаков.

Журналист отмечает, что один из заводов «Кыргыз Петролеум Компани» находится в Джалал-Абадской области, неподалеку от другого завода, принадлежащий семье Ташиевых — компании «Томас». На этом заводе в 2019 году произошел пожар.

В своем расследовании журналисты выяснили, что на Матисакова оформлены две компании — «Бай Компани» и «Бай-Таш Компани». Первая компания, согласно данным Министерства юстиции, занимается добычей сырой нефти.

Скриншот сайта Министерства юстиции

«Указанные номера в минюсте выдают следующие теги в программе GetContact: Байгазы Ташиевдин жээни, Байгазы Томас, Байгазы Казыбек ака. И мы понимаем, что он имеет отношение к семье Ташиевых. Более того, “жээни” означает “сын сестры” Ташиева», — рассказал журналист.

Скриншот видео Temirov LIVE

Кроме этого, по данным Асыпбекова, мама Матисакова — Каныгуль Ташиева — родная сестра главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«И Каныгуль, и Байгазы голосуют на избирательном участке №2118 [Джалал-Абадский избирательный округ]. Там же голосует новоиспеченный прокурор Узгенского района — Нургазы Матисаков, племянник Камчыбека Ташиева», — сообщил Асыпбеков.

Скриншот видео Temirov LIVE

Журналист продолжил, что, согласно полученным данным, выходит, что два нефтеперерабатывающих завода в Джалал-Абадской области — под контролем семьи Ташиевых.

«Стоит напомнить, что к ним относится сеть заправок “Томас”. Это то же самое, что поставить волка пасти овец», — считает журналист.

Он также напомнил, что родственники главы ГКНБ уже успели занять ключевые должности после октябрьских событий 2020 года:

губернатор Джалал-Абадской области — названный сын Ташиева — Абсаттар Сыргабаев;

член совета директоров «Кыргызалтын» — зять Ташиева — Тагайбек Казакбаев;

прокурор Узгенского района — племянник Ташиева — Нургазы Матисаков;

президент «Кыргыз Петролеум Компани» — племянник Ташиева — Байгазы Матисаков.