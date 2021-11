Журналисты Temirov LIVE провели очередное расследование, в котором рассказали о родственнике главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, занявшем «доходную должность». По словам журналиста Тыныстана Асыпбекова, после октябрьских событий 2020 года в «Кыргыз Петролеум Компани», единственный акционер которой — государственная компания «Кыргызнефтегаз», сменился глава Нурлан Максутов. На его место пришел некий Байгазы Матисаков. Журналист отмечает, что один из заводов «Кыргыз Петролеум Компани» находится в Джалал-Абадской области, неподалеку от другого завода, принадлежащий семье Ташиевых — компании «Томас». На этом заводе в 2019 году произошел пожар. В своем расследовании журналисты выяснили, что на Матисакова оформлены две компании — «Бай Компани» и «Бай-Таш Компани». Первая компания, согласно данным Министерства юстиции, занимается добычей сырой нефти. Скриншот сайта Министерства юстиции «Указанные номера в минюсте выдают следующие теги в программе GetContact: Байгазы Ташиевдин жээни, Байгазы Томас, Байгазы Казыбек ака. И мы понимаем, что он имеет отношение к семье Ташиевых. Более того, “жээни” означает “сын сестры” Ташиева», — рассказал журналист. Скриншот видео Temirov LIVE Кроме этого, по данным Асыпбекова, мама Матисакова — Каныгуль Ташиева — родная сестра главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. «И Каныгуль, и Байгазы голосуют на избирательном участке №2118 [Джалал-Абадский избирательный округ]. Там же голосует новоиспеченный прокурор Узгенского района — Нургазы Матисаков, племянник Камчыбека Ташиева», — сообщил Асыпбеков. Скриншот видео Temirov LIVE Журналист продолжил, что, согласно полученным данным, выходит, что два нефтеперерабатывающих завода в Джалал-Абадской области — под контролем семьи Ташиевых. «Стоит напомнить, что к ним относится сеть заправок “Томас”. Это то же самое, что поставить волка пасти овец», — считает журналист. Он также напомнил, что родственники главы ГКНБ уже успели занять ключевые должности после октябрьских событий 2020 года: губернатор Джалал-Абадской области — названный сын Ташиева — Абсаттар Сыргабаев;

член совета директоров «Кыргызалтын» — зять Ташиева — Тагайбек Казакбаев;

прокурор Узгенского района — племянник Ташиева — Нургазы Матисаков;

президент «Кыргыз Петролеум Компани» — племянник Ташиева — Байгазы Матисаков. Скриншот видео Temirov LIVE

