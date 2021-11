Бывший сотрудник ГКНБ Алдаяр Исманкулов попросил о помиловании. Об этом пишет Svodka AKIpress со ссылкой на Службу исполнения наказаний (СИН). По данным ведомства, Исманкулов отбывает наказание в исправительном учреждении №27. Его признали виновным по делу об убийстве журналиста Геннадия Павлюка. Алдаяр Исманкулов. Фото: «Азаттык» «Заключенный попросил применить к нему амнистию. Сейчас все рассматривает суд», — сообщили в СИН. Убийство Павлюка Кыргызского журналиста Геннадия Павлюка убили в 2009 году — его выбросили с 6 этажа жилого дома в Алматы. Ноги и руки его при этом были перевязаны скотчем. Шесть дней после этого журналист находился в коме, и так и не пришёл в сознание. Геннадий Павлюк. Фото: Vlast.kz Близкие и соратника Павлюка связывали убийство с его профессиональной деятельностью и говорили, что с ним разделались по политическим мотивам. В 2010 году политики Омурбек Текебаев и Алмазбек Атамбаев прямо заявили, что за убийством Павлюка стоят кыргызские спецслужбы. «За годы правления [Курманбека] Бакиева, особенно в последние годы, некоторые силовые структуры были превращены фактически в полукриминальные структуры. Даже были созданы подразделения, которые занимались физическим устранением и запугиванием неугодных. Мы знаем, что журналист Павлюк в Алматы был убит нашими спецслужбами, таким криминальным подразделением», — заявил Атамбаев в июне 2010 года. В том же 2010 году Алдаяра Исманкулова задержали казахские правоохранительные органы по обвинению в убийстве журналиста Геннадия Павлюка. В 2011 году Алматинский межрайонный суд по факту убийства журналиста осудил Исманкулова и двух граждан Казахстана. Алдаяра Исманкулова признали организатором похищения и убийства журналиста, и приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Казахстанцев к 10 и 11 годам лишения свободы.

