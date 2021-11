Сотрудник Службы исполнения наказаний (СИН) Акжол Раимбердиев на своем YouTube-канале рассказывал о коррупции в стенах учреждения №31. Это колония в селе Петровка Чуйской области. Однако 21 ноября Раимбердиев опубликовал на своем канале очередное видео, в котором рассказал, что его уволили со службы. По его словам, об увольнении он узнал когда приехал на работу. «Мне говорили, что еще две недели должен отработать, но меня уже уволили. А все потому, что я ранее обращался к президенту Садыру Жапарову и рассказывал о коррупции, пытках и издевательствах в колонии №31. Но президент так и не отреагировал и не принял никаких мер», — заявил Раимбердиев. Он добавил, что его уволили без разбирательств, несмотря на то, что президент говорил о борьбе с коррупцией. «Я до сегодняшнего дня верил Садыру Жапарову и сделал видеообращение, а меня, наоборот, уволили», — сказал Раимбердиев. Кроме этого, по словам мужчины, работники СИН сами проносили телефоны для заключенных, затем отбирали их и отправляли людей в изолятор. Он также сообщил, что в колонии был мужчина из Нарынской области, которого подвергли пыткам. «Я даже не знаю, но руководство выставило меня его другом. Мне было жаль его, я и рассказал о нем, есть даже видео, где его повесили в петлю и смеялись над ним. Но реакции от президента никакой не последовало», — рассказал Раимбердиев. Сотрудник СИН считает ,что ему нужно было «держать язык за зубами» и работать дальше. Вместе с этим Раимбердиев сообщил, что после того как главой ведомства стал Аскат Эгембердиев «в СИН начала процветать коррупция». «При генерале Мелисе Турганбаеве, при других руководителях не было такой коррупции, они все работали. А с приходом [Эгембердиева] коррупция стала усиливаться. За то, что я рассказал о коррупции, он меня уволил с работы. Собрали 5-6 подписей и сделали […] До этого я полностью поддерживал политику президента, с этого дня не буду поддерживать», — заявил Раимбердиев. Что ответили в Службе исполнения наказаний? В пресс-службе Службы исполнения наказаний прокомментировали журналисту «Клоопа» увольнение Раимбердиева. По данным службы, что в октябре 2021 года он распространил видео о незаконных действиях сотрудников и руководства СИН. После этого видео в ведомстве прошло расследование, по ее итогам слова Раимбердиева не подтвердились. А за распространение недостоверной информации ему объявили выговор и перевели в учреждение № 8 СИН. Затем 27 октября, по данным службы, Раимбердиев заявил, что не согласен с этим решением и «угрожал совершить акт самосожжения». «Для выяснения обстоятельств глава СИН Аскат Эгембердиев, в присутствии сотрудников выслушал все его доводы и претензии. В ходе беседы ему были даны разъяснения по всем обстоятельствам. Ему было предложено решение вопросов в правовом русле», — сообщили в ведомстве. Однако, как отмечают в СИН, Раимбердиев продолжил распространять недостоверную информацию в социальных сетях «В конце октября и в начале ноября 2021 года Раимбердиев вновь распространил видеообращение адресованное президенту, к предыдущим заявлениям добавил, что его намереваются заразить неизлечимыми заболеваниями. По этим заявлениям проведено расследование, по результатам которого доводы Раимбердиева не подтвердились», — говорится в сообщении. За что уволили Раимбердиева? По версии СИН, Раимбердиев был уволен из ведомства «за неоднократные нарушения норм этики и законодательства». 16 ноября 2021 года издали приказ уволить Раимбердиев, так как он утратил доверие. «Такое поведение несовместимо со служебной деятельностью госслужащего, тем более сотрудника уголовно-исполнительной системы», — отметили в СИН. Кроме этого ведомство направило все видео Раимбердиева в Министерство юстиции и прокуратуру для дачи юридической оценки.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!