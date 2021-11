Кандидат в депутаты от партии «Альянс» Жанар Акаев раскритиковал работу полпредов президента и заявил, что этот институт в областях надо ликвидировать. Об этом он сказал 22 ноября в ходе теледебатов между лидерами партий на телеканале КТРК. По его мнению, полпреды президента ничем не занимаются и «просто получают деньги». «Когда вы последний раз видели губернатора [полпреда]? Они просто “лентарезатели” […]. Сейчас они годятся лишь на то, чтобы резать ленточки и открывать детсады и отремонтированный мост», — сказал он. Кроме того, Акаев высказался относительно других постов в исполнительной ветви власти. Он считает, что глав айыл окмоту и мэров городов должны избирать сами жители. После смены власти в октябре 2020 года вся исполнительная ветвь власти — кабинет министров, полпреды, мэры городов и акимы районов — подчиняются президенту. Полпреды президента — возглавляют области страны. До лета этого года они подчинялись главе правительства, но Садыр Жапаров в июле подчинил полпредов президенту и расширил их полномочия. Полпред президента в области внедряет на местах внутреннюю и внешнюю политику, принятую президентом. Полпред имеет право предлагать президенту отстранить или уволить руководителей госорганов и учреждений на местах. Как и полпредов, мэров городов областного значения и акимов районов назначает президент. Раньше это делали депутаты местных кенешей — представители законодательной ветви власти.

