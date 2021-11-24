Пресс-служба аппарата омбудсмена сообщила, что 23 ноября блогерка Гульзат Мамытбек прекратила свою голодовку в СИЗО-1.

Гулзат Мамытбек. Скриншот видео КТРК

В этот день ее посетил сотрудник аппарата. В своей объяснительной блогерка написала, что она больше не имеет претензий к администрации СИЗО.

Она также отметила, что у нее хорошее самочувствие — каждый день ей ставят капельницы глюкозы с витаминами В и С.

Объяснительная Гульзат Мамытбек. Фото: Аппарат омбудсмена

Гульзат Мамытбек объявила голодовку 14 ноября. Она жаловалась на то, что от нее не принимают письма, адресованные президенту и различным госорганам. Также, по ее словам, с ней грубо обращались сотрудники СИЗО.

«Во время беседы начальник СИЗО пояснил, что все соответствующие корреспонденции отправлены своевременно и копии исходящих документов имеются», — сообщили в аппарате.

Кроме этого, блогерка заявила, что против нее выдвинуты необоснованные обвинения, и ее вопрос должен рассматриваться в гражданском порядке.

Задержание Мамытбек

Милиция задержала Гульзат Мамытбек 25 октября, когда она вернулась в Кыргызстан. До этого в течение года Мамытбек была в розыске по подозрению в мошенничестве.

В УВД сообщили, что до этого в милицию обратились семь человек, которые рассказали, что Мамытбек обещала им получить «сверхприбыль за короткий срок». Получив деньги и не исполнив обещания, она скрылась. Сумма ущерба составила $110 тысяч. Факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество».

28 октября стало известно, что Первомайский районный суд Бишкека вынес ей меру пресечения в виде заключения под стражей до 25 ноября с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.