Пресс-служба аппарата омбудсмена сообщила, что 23 ноября блогерка Гульзат Мамытбек прекратила свою голодовку в СИЗО-1.
В этот день ее посетил сотрудник аппарата. В своей объяснительной блогерка написала, что она больше не имеет претензий к администрации СИЗО.
Она также отметила, что у нее хорошее самочувствие — каждый день ей ставят капельницы глюкозы с витаминами В и С.
Гульзат Мамытбек объявила голодовку 14 ноября. Она жаловалась на то, что от нее не принимают письма, адресованные президенту и различным госорганам. Также, по ее словам, с ней грубо обращались сотрудники СИЗО.
«Во время беседы начальник СИЗО пояснил, что все соответствующие корреспонденции отправлены своевременно и копии исходящих документов имеются», — сообщили в аппарате.
Кроме этого, блогерка заявила, что против нее выдвинуты необоснованные обвинения, и ее вопрос должен рассматриваться в гражданском порядке.
Задержание Мамытбек
Милиция задержала Гульзат Мамытбек 25 октября, когда она вернулась в Кыргызстан. До этого в течение года Мамытбек была в розыске по подозрению в мошенничестве.
В УВД сообщили, что до этого в милицию обратились семь человек, которые рассказали, что Мамытбек обещала им получить «сверхприбыль за короткий срок». Получив деньги и не исполнив обещания, она скрылась. Сумма ущерба составила $110 тысяч. Факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество».
28 октября стало известно, что Первомайский районный суд Бишкека вынес ей меру пресечения в виде заключения под стражей до 25 ноября с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.