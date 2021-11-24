Центральная избирательная комиссия на заседании от 23 ноября частично удовлетворила жалобу представителя партии «Бутун Кыргызстан» Артура Бакирова. Издание «Акипресс» должно будет опровергнуть статью, написанную о лидере партии Адахане Мадумарове.

Что за статья?

На сайте «Акипресс» 19 ноября была опубликована статья под названием «Президент Жапаров пообещал посадить кандидата за измену». В статье шла речь об интервью Садыра Жапарова руководителю медиа-центра Баткенской области Мамажану Бердишеву.

«Акипресс» сделал акцент на словах Жапарова, о том, что после выборов допросят и привлекут к ответственности предателей, которые продали земли в Баткене. Жапаров не уточнил, о ком идет речь, однако автор материала предположил, что речь идет об Адахане Мадумарове.

Представитель партии «Бутун Кыргызстан» Бакиров сообщил, что слова президента в статье были интерпретированы изданием по-своему, а это может нанести вред репутации «кандидата или партии». Поэтому он и подал жалобу в ЦИК.

Присутствовавшая на встрече представительница «Акипресс» Айперим Бекбоева заявила, что статья содержит только высказывания президента и не предназначена для нанесения ущерба чьей-либо репутации. Бекбоева также сообщила, что издание готово опровергнуть статью о Мадумарове.

Мадумаров и 275 метров земли

В 2009 году во время ремонта дороги Ош-Баткен-Исфана, было принято решение взять в аренду на 49 лет 275 метров земли у Таджикистана на неуточненном участке кыргызско-таджикской границы для строительства моста. Протокол подписал тогдашний секретарь Совета безопасности Адахан Мадумаров. Однако Жогорку Кенеш отказался ратифицировать протокол.

18 сентября 2019 года Адахан Мадумаров в программе «Азаттыка» «Неудобные вопросы» заявил, что поставил свою подпись, так как это было единственным способом решить приграничный вопрос мирным путем.

«Так как эта дорога существует, на сегодняшний день машины, которые выезжают из Сулукту могут беспрепятственно проехать в Кыргызстан, в Бишкек. Протокол не одобрил Жогорку Кенеш, поэтому он не имеет никакой силы», — сказал Мадумаров.

В 2019 году ГКНБ начал досудебное производство связанное с протоколом. Однако на сегодняшний день результаты расследования не обнародованы.

Этот вопрос также был поднят президентом Садыром Жапаровым на официальной пресс-конференции в октябре этого года. Он сообщил, что согласно протоколу, подписанному Мадумаровым, таджикская сторона оспаривает 275 метров неустановленной земли. При этом Жапаров напомнил, что протокол не имеет юридической силы.

Выборы — 2021

Парламентские выборы пройдут 28 ноября по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.

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