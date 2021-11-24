Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 24 ноября оштрафовала кандидата в депутаты и экс-спикера парламента Дастана Джумабекова на 7,5 тысяч сомов. Такой штраф предусмотрен за нарушение условий проведения предвыборной агитации.

Такое решение члены ЦИК приняли из-за того, что аккаунт Фейсбуке, которым управляют представители Джумабекова, публикует агитматериалы без данных, которые нужно указывать в таких материалах.

Это не первый штраф для Джумабекова. Ранее ЦИК оштрафовала его за нарушение агитации на 22 500 сомов.

Кто такой Дастан Джумабеков?

Дастан Джумабеков — экс-спикер Жогорку Кенеша. На парламентские выборы он выдвигается от Манасского избирательного округа в Таласской области.

Он уже был депутатом парламента двух созывов: в 2010 году он был избран в Жогорку Кенеш от партии «Ата-Журт» и четыре месяца возглавлял парламентскую фракцию. В 2015 году — баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан».

Джумабеков известен своими политическими мемами. Например, однажды Дастан Джумабеков попросил попросил не путать его с заводом «Дастан».

Он не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Джумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город «Франкфурт жана Маяне», во второй раз «Франкфурт-на-Маяне».

Выборы в парламент

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.