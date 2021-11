Рассказ является полностью вымышленным. Написан в рамках проекта «Жаштар тандайт», который реализует IDEA Центральная Азия Два месяца назад в селе Чок-Тал упал метеорит — по ночам озеро начало светиться, фрукты покрылись серо-бурыми пятнами. Несколько жителей потеряли сознание и были доставлены в больницу. В тот день село окутал густой туман, что сильно встревожило Азамата и его друзей. Как понять это загадочное явление и есть ли этому объяснение? Последний эпизод — «Метеорит» Если оказались здесь впервые, рекомендуем вам начать с первой, второй, третьей и четвертой серий и вернуться сюда. Густой туман, словно извилистый змей, медленно расползался по улицам деревни. Береговая линия местами покрыта серой дымкой. Посреди бурлящего тумана в озере то появляется, то исчезает маленькое пятно. Ребятам, впервые видевшим такое, показалось, что на них надвигается непонятная угроза. Однако их любопытство оказалось сильнее, чем страх над неизвестным. Они понимали, что нельзя медлить и настал момент выяснить причину этим странным явлениям, которые будоражили всех эти месяцы. Недолго думая, все ринулись к берегу, чтобы получше разглядеть темное пятно. Когда оставалось всего несколько метров до берега, ребята поняли, что это всего лишь старая гнилая лодка. «Может, вон та бурлящая точка — это источник тумана и сюда упал метеорит?», — вопросительно посмотрел Азамат на друзей. Вова пристально вглядывался в сторону озера: — Если это действительно метеорит, может, неизвестные элементы в его составе в реакции с соленой водой образуют густой туман? «Кстати, как-то раз ночью я вышла на улицу, и весь сад был покрыт туманом, но утром уже рассеялся. А что, если это фрукты впитали и испортились?», — Бермет вмешалась в слова Вовы. «Значит, серо-бурые следы на яблоках — это признаки неизвестных соединений, которые прошли по воздуху? — спросил Азамат, — Что же делать? Если будем ждать других, не станет ли поздно? Туман ведь все больше распространяется. Давайте вытащим этот метеорит из воды!» «Если фрукты отравлены, представь, что творится в тумане. Можем потерять сознание, что будет тогда? », — заволновалась Бермет. В этот момент глаза Кубата засверкали, будто он увидел свет в конце тоннеля: — Кстати, у папы же в гараже есть акваланги с кислородными масками, которые он сдает в аренду туристам. Воспользуемся ими. Давай, Азамат, сходим за ними, — сказал Кубат. В это время Вова собрался пойти в сарай на берегу озера и взломать замок, чтобы взять моторную лодку с цепью. Все были согласны с тем, что метеорит нужно найти и вытащить. Бермет вышла в прямой эфир с телефона и стала объяснять ситуацию: «Я Бермет, живу в селе Чок-Тал. Два месяца назад близ села упал метеорит. Даже если по-началу его влияние не было заметным, мы с друзьями стали свидетелями странных вещей. Но у нас не было доказательств. Мы думаем, что туман позади меня и есть то место, куда упал метеорит. Мы с друзьями хотим вытащить его. Если вдруг пропадем, ищите нас здесь…». Не успев закончить свои слова, Бермет начала сильно кашлять: «Дышать становится тяжело. Поздно и темнеет. Всем спасибо». Находящиеся за ней мальчики только закончили свои приготовления и позвали Бермет. Четверо друзей в аквалангах и кислородных масках столкнули моторную лодку в воду. Вова пытался растормошить лодку, которая долгое время бесхозно лежала— двигатель взревел и погас. Лодку удалось завести только со второго раза, и они двинулись в сторону бурлящего тумана. С берега было четко видно откуда идет пар, но чем ближе подплывала лодка к этому месту, тем меньше становилась видимость, что разглядеть можно было только человека, сидящего рядом. Временами ветер сдувал собой дым, но всего на несколько секунд. В один момент Вова опешил и остановил лодку. «Мы плывем непонятно куда, так мы не найдем источник тумана!», —громко сказал он сквозь усиливающийся ветер. Бермет указала на воду, в которой сквозь рассеивающийся дым, виднелся зеленый свет. «В воде нет тумана. Найти метеорит будет легче. Ты веди лодку», — сказал Азамат и обвязал себя цепью, другой конец которой отдал Бермет. Азамат, Вова и Кубат один за другим прыгнули в воду. Зелёный свет на дне делал озеро неземным, из-за чего ребята выглядели как космонавты. В воде они осмотрелись по сторонам и, увидев откуда исходит зеленый свет, направились туда. По мере приближения пар стал еще ярче, бурлил и светился, как фосфор. Прямой эфир Бермет стал распространяться среди людей, который увидели и журналисты. Удивленные жители села начали собираться на берегу озера. Спасатели, милиция и врачи были в дороге. Туман стал еще больше сгущаться и даже заполнил берег. Азамат первым из ребят добрался до метеорита — он лежал в незаметной впадине на дне озера. Если бы не зеленый пар, его невозможно было бы заметить. Это был камень овальной формы, размером с котел. Вода вокруг метеорита бурлила, испуская зеленый пар. Азамату пришла идея обвязать камень цепью и вытащить. Трое ребят обмотали метеорит так, чтобы он не выпал по дороге. Бермет, поджидавшая друзей на лодке, почувствовала колебание цепи. «Может, это сигнал», — подумала Бермет и попыталась завести лодку, но она не издала звука. Девушка повторила попытку — и опять ничего не получалось. Бермет со злостью ударила лодку, после чего она завелась. Азамат начал терять сознание. Вова и Кубат схватили его за плечи и потянули вверх. Бермет не находила себе места. Когда ребята вытащили Азамата из воды, он уже был без сознания. Бермет сняла с себя кислородный баллон и подключила Азамата. Друзья стали по очереди из него дышать. Лодка начала медленно набирать обороты, но что-то ей мешало двигаться. Было ощущение, что туман волочился за ней. «А если закончится кислород, если мы движемся в неправильном направлении, хватит ли его?», — в голову ребят подкралась пугающая мысль. В этот момент, ребята услышали зов людей. «Вова, поверни лодку вправо, оттуда доносятся звуки!», – хрипло закричала Бермет. На берегу озера собралась толпа, недавно приехали журналисты и скорая помощь. Когда лодка подплыла к берегу, спасатели вывели ребят на сушу. Несмотря на то, что Бермет было тяжело дышать, она позвала врачей и рассказала, что Азамат потерял сознание. Кубат и Вова привязали цепь к рядом стоящей неизвестной машине и завели ее. Как только черный метеорит вышел из воды, пар перестал бурлить. Вскоре начал рассеиваться и туман. Азамат пришел в себя и осмотрелся. Он лежал в машине скорой помощи. Рядом сидела Бермет, укутавшись пледом. Увидев, как очнулся Азамат, она очень сильно обрадовалась и дала ему в руки телефон. — Азамат, я увидела вас в прямом эфире. Мы с твоей мамой переживали, сейчас мы в пути, едем в деревню. Братику стало лучше, твой дядя тоже вышел из больницы, — сказала Аяна. В этот момент к машине, где сидели Азамат с Бермет, подошли журналисты. Они спросили у друзей, как они решились на такой рискованный шаг: «Все удивлялись тому, что происходит в нашем селе. Однако последствия этой ситуации коснулись только нас. Все, что мы делаем, зависит от нашего выбора. Мы сделали свой выбор», — сказал Азамат и посмотрел на чистый бестуманный горизонт. Все части рассказа, также можно прочитать на сайте tanda.kg и стать участником интересного квеста. Автор: Найзабек Мукамбетов

Иллюстрация: Дарья Удалова

