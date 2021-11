Пресс-служба госпредприятия «Кыргызкомур» 24 ноября сообщила, что работа в угольном разрезе Кара-Кече идет в штатном режиме. Они также опровергли информацию о том, что в Бишкек больше не будут возить уголь по 3 000 сомов за тонну. «Очень много жителей, которые хотят купить уголь по 3 000 сомов. Вчера в Бишкек было привезено 317 тонн угля. В администрации президента сообщили, что они будут собирать уголь, привезенный в столицу, в топливных базах и выставлять на продажу, когда соберется хороший объем, а точнее через 1-2 дня», — пояснили в госпредприятии. В «Кыргызкомур» добавили, что уголь будут накапливать, чтобы «не было как в прошлый раз, когда привезенные 200-300 тонн ушли на продажу» и были быстро распроданы. В прошлых раз этих запасов угля не хватило и жители столицы остались без твердого топлива. «Сегодня из Кара-Кече в Бишкек выехало еще 707 тонн угля», — добавили в «Кыргызкомур». На фоне заявления «Кыргызкомур», в СМИ ранее опубликовали информацию о том, что на угольной базе в Бишкеке, где продают уголь по 3 000 сомов, скопилась большая очередь. По информации издания Kaktus.media, возле точки продажи угля произошла драка между двумя мужчинами. «У одного пошла кровь из носа, их разняли другие люди и отправили домой, все из-за нехватки угля. Никто не поинтересовался нашей проблемой», — рассказала очевидица произошедшего. Уголь по 3 000 сомов за тонну начали продавать в Бишкеке c 16 ноября. Такое решение было принято по поручению президента Садыра Жапарова. Уже тогда в точке продажи скопилось более 600 человек, которые хотели приобрести уголь. Продажи велись по предварительной записи. При этом на продажу твердого топлива установили лимит — две тонны на одну семью. В «Кыргызкомур» пояснили, что такой лимит установили, чтобы избежать спекуляции от перекупщиков, однако лимит планируют убрать в «ближайшее время».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!