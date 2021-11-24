В эфире ОТРК 23 ноября прошли дебаты кандидатов в депутаты. Очень много вопросов было к лидеру партии «Ата-Журт Кыргызстан» о том, кто на самом деле «хозяин» политобъединения.

Айбек Маткеримов и Камчыбек Ташиев.

Бактыбек Калмаматов от партии «Азаттык» заявил, что всем известно: что партия «Ата-Журт Кыргызстан» — это партия главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он считает, что если эта партия пройдёт в парламент, то не будет критиковать власть.

В ответ на это лидер партии «Ата-Журт Кыргызстан» Айбек Маткеримов заявил, что его связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым только из-за того, что они земляки. Маткеримов подчеркнул, что Ташиев для него — пример.

«Я у него многому научился, многое стало для меня примером. Самое основное — я научился служить своей стране честно и от чистого сердца. Узнал какое это счастье, проявлять уважение к матерям. Я научился у него честности, отваге, еще раз отмечу, честному служению», — сказал он.

Однако Маткеримов заверил, что несмотря на то, что он был однопартийцем Ташиева и Садыра Жапарова «поддержки со стороны президента или главы ГКНБ не было».

На это Калмаматов сказал, что, ещё не придя в парламент, эта партия «уже врёт».

«Кто поверит в то, что партия ни к кому не относится. Весь народ знает, как и кто составлял список партии. Мы знаем, за кого они будут лоббировать в парламенте», — высказался он.

Айбек Маткеримов и Бактыбек Калмаматов.

На это Маткеримов сказал, что «надо говорить фактами» и отметил, что «время покажет, кто врёт».

Позже, отвечая на вопросы телезрителей, кандидат несколько раз подчеркнул, что «Ата-Журт Кыргызстан» не провластная партия и не связана с Ташиевым.

«Ата-Журт» = «Мекенчил» = «Ата-Журт Кыргызстан»?

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с Камчыбеком Ташиевым. Но и Ташиев, и лидер партии Маткеримов опровергают эту информацию.

Маткеримов — односельчанин Камчыбека Ташиева. Он был депутатом местного кенеша от партии «Ата-Журт» села Барпы с 2016 по 2020 годы. Партию «Ата-Журт» основали Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Сам Ташиев в 2010 году пришел в Жогорку Кенеш в составе партии «Ата-Журт».

В 2017 году Маткеримов баллотировался в Джалал-Абадский горкенеш от вышеуказанной партии. В октябре прошлого года в парламентских выборах он принимал участие от партии «Мекенчил» — ее также основали Ташиев и Жапаров.

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев был избран депутатом Джалал-Абадского горкенеша именно от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Но в начале октября он сдал свой мандат. Он объяснил свое решение тем, что «ему еще рано вмешиваться в политику».