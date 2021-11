Пресс-служба МЧС сообщила, что 24 ноября в Джалал-Абадской области на трассе Бишкек — Ош перевернулась грузовая фура с прицепом из-за чего произошла пробка. Фура перевернулась на трассе Бишкек — Ош. Фото: МЧС По информации спасателей, в пробке стояли более 500 машин. На месте аварии работают сотрудники МЧС. В ведомстве уточнили, что сейчас дорога открыта в одностороннем порядке, пострадавших нет.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!