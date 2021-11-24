На заседании комитета парламента по экономической и фискальной политике 23 ноября замглавы Госналоговой службы Нурлан Умтулов рассказал, что ведомство планирует упразднить два вида налоговых платежей.

Под упразднение в новом Налоговом кодексе могут попасть система обязательного патента и налоговый контракт. По словам Умтулова, бизнесмены, которые ранее пользовались этой системой, смогут оплачивать налоги по упрощенной системе через единый налог с выручки.

«Эта норм по которой не только малый, но и субъекты среднего бизнеса с товарооборотом до 30 млн сомов, смогут применять упрощенный режим налогообложения на основе единого налога вместо выплаты налога на прибыль, налога с продаж, НДС на облагаемые поставки, и предоставлять один отчет раз в квартал», — добавил Умтулов.

Он пояснил, что средняя ставка единого налога будет составлять 6% — при наличном расчете и 4% при безналичном расчете.

«Ставка тем, кто работал раньше по обязательному патенту, например, в сфере общепита, составит 8%. Швейное производство тоже теперь будет облагаться налогом со ставкой 0,25%», — отметил он.

Однако депутаты, которые были на заседании, выразили недовольство предлагаемыми поправками в новый Налоговый кодекс. Кроме этого, депутатка Гулшат Асылбаева заявила, что ведомство не учло 95 замечаний, которые внесли ее коллеги.

«Я считаю, это неправильно. Многие обоснования отказа [замечаний], поступивших от депутатов необоснованны. Я считаю надо было поработать. Это практически половина Кодекса», — заявила Асылбаева.

Подробнее о том, что предлагают еще добавить в новый Налоговый кодекс, и что, по мнению юристов и экспертов, не так с этим проектом, можно прочитать тут: