На телеканале КТРК 23 ноября прошли прошли вторые теледебаты между лидерами партий. Дискутировали кандидаты от четырех партий: Токтайым Уметалиева представляла «Жашасын Кыргызстан», Бактыбек Калмаматов выступал за «Азаттык», Айбек Маткеримов участвовал от «Ата-Журт Кыргызстан», а Болотбек Бийбосунов дебатировал за «Партию зелёных».

Курултай как институт — хорошо?

Во время теледебатов ведущий спросил у кандидатов, как они представляют себе взаимодействие Народного курултая и парламента.

По мнению Уметалиевой, оба института могут работать.

«По Курултаю нужно разработать и принять закон, в котором прописаны функциональная ответственность, общественный контроль над властью и парламентом, а также должен быть закреплен определенный бюджет, иначе это останется на уровне разговоров», — сказала она.

Токтайым Уметалиева и Болотбек Бийбосунов. Скриншот с трансляции

Кандидат от «Партии зелёных» также не видит конфликта Курултая с Жогорку Кенешем, и думает, что их совместная работа принесёт только пользу. Он отметил, что Курултай — это историческая форма коллективного правления.

«Положительный момент в работе Курултая заключается в его систематическом обновлении. Кроме того, членами Курултая будут представители широких народных масс, причём само население будет избирать делегатов и отправлять на Курултай», — сказал Бийбосунов, добавив, что «две головы лучше одной».

Маткеримов же сказал, что путём курултая «наши предки испокон веков» решали проблемы. Он надеется на то, что если институт курултая сформируется, то депутаты и кабмин будут ему давать отчёты. Кандидат уверен, что тогда всё станет прозрачно и страна будет развиваться.

Однако, Калмаматов не согласился со своими оппонентами. Он считает, что Народный курултай станет лишним и ненужным органом. Кандидат отметил, что Курултай и парламент выполняют одни и те же функции.

Бактыбек Калмаматов. Скриншот с трансляции

«Нецелесообразно создавать Курултай на 3 тысячи человек […] Если у нас есть парламент, и их избирает более 1 млн человек, то как Курултай может требовать отчёт от них? Курултай не может распустить парламент, отправить в отставку президента. Чем они вообще будут заниматься? Это [курултай] приведёт нас к политическому кризису, конфронтации и хаосу в стране», — сказал он.

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В новой Конституции, которую президент Садыр Жапаров подписал в мае этого года прописан новый орган — Народный курултай. Это — совещательное, наблюдательное, общественно-представительное собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Но из этого определения непонятно, чем оно займётся, а часть его функций дублируют функции парламента.

До сих пор полномочия этого органа четко не определены — для это необходимо принять конституционный закон.

Как будут поднимать авторитет парламента?

На вопрос, как партии будут поднимать авторитет парламента, Уметалиева ответила, что это зависит от действия властей и избирателей. Она заявила, что сейчас власть протаскивает семь-восемь своих партий.

Кандидат от «Партии зелёных» предложил депутатам работать сессионно — четыре раза собираться в парламенте, а в остальное время «работать на своих местах». Также он считает, что зарплата парламентария должна быть привязана к средней зарплате по стране.

Айбек Маткеримов же заявил, что, говоря о парламентаризме, страна перешла к «парламентской коррупционной системе». Он отметил, что депутаты сами виноваты в падении собственного авторитета — делили министерства и принимали законы за один день.

Айбек Маткеримов. Скриншот с трансляции

Калмаматов же подчеркнул, что при нынешней сильной президентской системе парламент не сможет усиливаться больше, чем сегодня. Он считает, что в выборах необходимо прекратить использование скрытого админресурса.

«Даже сегодняшняя власть ничему не научилась у прошлых властей. Они протаскивают 5-6 партий. Они [эти партии] собираются набрать голоса за счёт власти. В их списках кандидаты, которые без этих хозяев [власти] не наберут и 6 голосов», — заявил кандидат.

Он добавил, что итоги предстоящих выборов в парламент покажут лицо народа и президента.

Чей «Ата-Журт Кыргызстан»?

Калмаматов во время теледебатов заявил, что всем известно, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» — это партия главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он отметил, что если эта партия пройдёт в парламент, то не будет критиковать власть.

Маткеримов опроверг слова Калмаматова и заявил, что никакие силы не ведут партию. Он отметил, что «Ата-Журт Кыргызстан» работает по своему желанию.

Айбек Маткеримов и Бактыбек Калмаматов. Скриншот с трансляции

На это Калмаматов сказал, что, ещё не придя в парламент, эта партия «уже врёт».

«Кто поверит в то, что партия ни к кому не относится. Весь народ знает, как и кто составлял список партии. Мы знаем, за кого они будут лоббировать в парламенте», — высказался он.

На это Маткеримов сказал, что «надо говорить фактами» и отметил, что «время покажет, кто врёт».

Позже отвечая на вопросы телезрителей кандидат несколько раз подчеркнул, что «Ата-Журт Кыргызстан» не провластная партия и не связана с Ташиевым.

«Зелёные» не защищают экологию?

В ходе дебатов кандидат от «Партии зелёных» Болотбек Бийбосунов спросил у Уметалиевой, сколько членов в партии «Жашасын Кыргызстан». По словам кандидата, у «Зелёных» около 17 тысяч соратников.

На это кандидатка ответила, что лучше быть маленькой группой, чем, партией с большим числом, но некачественной. Она упрекнула «Зелёных» в том, что не видела, как те «защищали бы хоть один парк».

По её словам, у «Жашасын Кыргызстан» раньше было около 3 тысяч членов, сейчас работающая основная группа партийцев — 300 человек. Всего же в списке кандидатов партии значатся 27 человек.

Бийбосунов посоветовал Уметалиевой зайти на их сайт, и посмотреть, как они работают.

Выборы в парламент

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.