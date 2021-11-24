На официальной странице National Geographic Россия в фейсбуке опубликовали фотографию, сделанную в природном парке Ала-Арча. На снимке запечатлено солнце в облаках.
«Словно небо держит солнце на ладони», — подписали фотографию.
Авторка снимка — Элина Магалимова. На сайте National Geographic Россия есть еще несколько её работ, на которых запечатлены горы Кыргызстана.
Парк Ала-Арча также вошел в список восьми красивейших мест в Кыргызстане на главном сайте National Geographic. Он находится в 40 км от Бишкека.