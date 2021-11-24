Пресс-служба «Северэлектро» 24 ноября сообщила, что в компании сменился глава. Новым директором компании назначили Нурдина Осмонова. Прошлый директор Азамат Кожомкулов ушел с должности «по собственному желанию».

Кожомкулова назначили на должность главы «Северэлектро» в августе 2021 года. Тогда в компании сообщили, что он сменил Улана Астаркулова, которого по решению совета директоров сняли с должности.

Что известно о новом главе «Северэлектро»

Нурдин Осмонов. Фото: «Северэлектро»

В открытых источниках о новом главе компании Нурдине Осмонове практически нет информации. Однако, по данным ЦИК, Нурдин Осмонов в апреле 2021 года шел на выборы в Таласский горкенеш от партии «Аманат». В кратком блоке информации об этом кандидате было сказано, что он работает в «ОАО “Североэлектро”» «начальником службы» с 1998 года.

Также известно, что Осмонов уже был депутатом Таласского горкенеша. Он пришел туда в 2011 году, и, по данным ЦИК, тогда он состоял в партии «Республика».

Отставка Астаркулова

Астаркулов занимал должность главы компании после смены власти в октябре 2020 года. Тогда на это место его назначил Садыр Жапаров будучи и. о. президента. До этого Астаркулова утвердили в совете директоров компании. До прихода Астаркулова главой «Северэлектро» был Доскул Бекмурзаев.

Однако такое решение привело к расколу коллектива «Северэлектро» : несогласные электрики и рабочие вышли 30 октября 2020 года на акцию протеста и забастовку. Тогда они говорили, что назначение Астаркулова прошло незаконно, и его надо пересмотреть.

Затем 2 ноября сотрудники компании повторно вышли на митинг. Одна часть коллектива все так же против назначения нового руководства и считает его проявлением коррупции в сфере энергетики, другая часть вышла на митинг «в поддержку закона», то есть фактически в поддержку назначения Астаркулова.

В «Северэлектро» позже заявили, что поддерживают новое руководство. А также считают, что их сфера должна оставаться вне политики.