Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, президент Садыр Жапаров объявил врагами «не тех людей». Об этом он сказал 24 ноября на теледебатах в эфире КТРК. «Сейчас в Кыргызстане устанавливается власть одного человека. Это путь приведёт нас в никуда. Это неправильный путь. Мы [«Ата Мекен»] предлагаем иной путь, поэтому мы объявили себя альтернативной силой. Мы — оппозиция Садыру Жапарову, но не его враги. У кыргызов говорят: “Друг обжигая говорит, а враг приятно льстит”. Те, кто льстят — рядом с президентом, а тех, кто говорит правду, объявили врагами. Садыр Жапаров объявил врагами не только политических оппонентов, но и всех простых людей, которые мёрзнут в холод и страдают от высоких цен. Это неправильно […] Президент не должен делить народ, […] Он должен относиться ко всем одинаково», — сказал он. Текебаев и критика власти Бессменный лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев не впервый высказывается о Жапарове. Ранее он заявил, что заявил, что «Кыргызстан находится в политическом кризисе, так как два друга не могут разделить между собой управление страной». «Ситуация критическая! Два друга [Жапаров и Ташиев — прим. ред.] делят власть, управляют Кыргызстаном наперегонки. Такое управление может вогнать страну в еще больший кризис. Это слухи или политическая спекуляция?! Нет! Это факт, опирающийся на историю и социологические исследования», — отметил Текебаев в августе этого года. Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Фото: Facebook Камчыбека Ташиева Кроме того, Текебаев несколько раз вступал в словесную перепалку с замглавой кабмина Эдилем Байсаловым. Так, на одной из предвыборных встреч с избирателями Текебаев заявил, что президент ни разу еще не собирал министров для решения проблем. По мнению политика, народ должен видеть такие встречи. На это Байсалов ответил тем, что президент не занимается популизмом дабы люди видели его работу. «Во-вторых, он дает задания министрам и днем и ночью, даже в 3-4 часа ночи он звонит или пишет смс, когда это необходимо. Он собирает министров у себя дома, когда выходят неотложные проблемы. Мы это видим. Министры не дадут соврать», — заявил замглавы кабмина. Байсалов добавил, что президент собирает министров не один-два раза в неделю, а каждый день и отметил, что советы Текебаева «президенту не нужны». В ответ лидер «Ата Мекена» сказал, что замглавы кабмина «не Кудаяр-хан», поэтому не может запретить людям высказываться. «Его слова очень важны и несут очень большую опасность. Это симптом того, что наше государство движется по пути произвола», — заявил Текебаев. Политик также сказал, что в стране сейчас наблюдается тяжелая ситуация, а энергетический кризис «коснулся каждого дома». Однако в такой ситуации, по словам Текебаева, кабмин не проводит заседаний, как это предусматривает Конституция.

