Пресс-служба кабинета министров сообщила, что 24 ноября глава кабмина Акылбек Жапаров утвердил порядок выплат вознаграждения для граждан, сообщивших о фактах коррупции. Решение вступит в силу спустя 10 дней со дня публикации.

По решению властей, человек, сообщивший о коррупции, сможет получить 10% от суммы, возмещенной по делу и поступивших в госбюджет. При этом, как подчеркивают в кабмине, сумма вознаграждения не будет более 1 млн сомов.

На вознаграждение за сообщение о коррупции можно рассчитывать:

при подтверждении комиссией информации о коррупционном правонарушении;

при наличии решения суда, которое является окончательным и обжалованию не подлежит;

при возмещении материального ущерба в бюджет, нанесенного коррупционным преступлением.

При этом, если человек сообщил о нескольких фактах коррупции, то вознаграждение дадут по преступлению с наибольшим размером ущерба.

«Ответственным сотрудником формируются документы и направляются на рассмотрение комиссии, которая создается главой правоохранительного, надзорного органа», — сообщили в кабмине, вместе с этим в комиссии должны состоять не менее семи человек.

Затем, после проверки факта коррупции, в течение 10 рабочих дней комиссия вносит свое решение главе органа о выплате денег. Комиссия может отказать в выплате, если факт коррупции не подтвердился.

Если комиссия приняла решение о выплате, то уже глава органа в течение 10 рабочих дней издает приказ, по которому будет выплата средств.