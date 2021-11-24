В Анкаре 23 ноября состоялся суд по делу главы сети школ «Сапат» Орхана Инанды, похищенного из Кыргызстана турецкими спецслужбами. Об этом сообщили СМИ Турции.
Прокуратура Анкары потребовала для Инанды наказания в виде лишения свободы сроком от 15 до 22 лет и 6 месяцев по обвинению в «Управлении вооруженной террористической организацией».
По данным независимого издания Cumhuriet, Инанды в суде рассказал о том, как его незаконно похитили из Кыргызстана. Он также отказался от своих ранних показаний, так как был вынужден дать их под давлением и пытками. Сообщается, что во время рассказа Инанды заплакал.
Он попросил у суда дополнительное время, так как не смог подготовить свою защитную линию из-за сломанной руки и плохого психологического состояния.
На слушаниях присутствовали свидетели Исхак Т., Гекхан Д., Ондер О., Абдулла И. и Фатих Й. Они сказали, что знали Инанды только как «генерального директора учебных заведений Себат».
В итоге суд отложил слушание дела до 3 февраля 2022 года, оставив Инанды под стражей.
«Я не верю в то, что Гюлен отдал приказ»
По данным провластного турецкого издания Sabah, во время перекрестного допроса судья Омер Фарук Кар спросил Инанды: «Вы плакали во время защиты. Вы плакали по нашим гражданам, которые были убиты по приказу лидера террористической организации Гюлена* в ночь на 15 июля?»
*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им.
На что Инанды ответил, что не верит в то, что Гюлен отдал приказ на эту попытку переворота.
По данным Cumhuriet, Инанды ответил, что он рассторился, узнав о попытке переворота.
«Мне было грустно, я даже плакал, но мы этого не делали», — передает слова Инанды издание Cumhuriet.
Затем суд спросил, верит ли он, что Фетхуллах Гюлен приказал совершить этот переворот. Он ответил: «Не верю».
Похищение Инанды
Орхан Инанды — уроженец Турции, приехал в Кыргызстан в 1995 году, а в 2012-м получил гражданство. Инанды возглавлял сеть кыргызско-турецких учебный учреждений «Сапат». Он пропал 31 мая 2021 года в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.
Читать по теме: Одним кадром: Привет от Орхана Инанды, похищенного 158 дней назад
Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.
По словам Эрдогана, Инанды захватила и доставила в Турцию Национальная разведывательная организация (MIT) страны. Он тогда сообщил, что в ходе спецоперации вместе с Инанды доставили более 100 человек из разных стран.
Читать по теме: Одним видео: Как Турция вывозит из других стран учителей, якобы связанных с ФЕТО?
Как кыргызские власти провалили поиски задержанного турецкими спецслужбами Орхана Инанды. Хронология
Реакция Кыргызстана и смена позиции
На слова Эрдогана кыргызские власти отреагировали лишь к концу дня 6 июля. МИД вручил ноту протеста турецкому послу в стране и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.
Президент Садыр Жапаров же заявил, что страна будет «требовать возврата Орхана Инанды» и вопрос уже поднят перед турецкой стороной.
Но уже 8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства — Кыргызстана и Турции. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.
В милиции добавили, что Инанды не отказался от гражданства Турецкой Республики. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана.
Читать по теме: «Не сравнивайте Инанды и кыргыза…» Как менялась позиция властей Кыргызстана по гражданству Орхана Инанды?
По делу о незаконной выдаче паспортов милиция предъявила обвинения нескольким людям, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и экс-руководителю Комиссии по вопросам гражданства Фариду Ниязову.
По этому делу даже вынесли первый приговор. Первомайский райсуд Бишкека приговорил экс-председателя департамента регистрации населения при ГРС Дүйшөна Сатыбалдиева к штрафу в 260 тысяч сомов по делу о незаконной выдаче паспортов. В приговоре подробно описывается, что гражданство и паспорт Инанды выдали незаконно.