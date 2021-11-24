В Анкаре 23 ноября состоялся суд по делу главы сети школ «Сапат» Орхана Инанды, похищенного из Кыргызстана турецкими спецслужбами. Об этом сообщили СМИ Турции.

Похищенный Орхан Инанды.

Прокуратура Анкары потребовала для Инанды наказания в виде лишения свободы сроком от 15 до 22 лет и 6 месяцев по обвинению в «Управлении вооруженной террористической организацией».

По данным независимого издания Cumhuriet, Инанды в суде рассказал о том, как его незаконно похитили из Кыргызстана. Он также отказался от своих ранних показаний, так как был вынужден дать их под давлением и пытками. Сообщается, что во время рассказа Инанды заплакал.

Он попросил у суда дополнительное время, так как не смог подготовить свою защитную линию из-за сломанной руки и плохого психологического состояния.

На слушаниях присутствовали свидетели Исхак Т., Гекхан Д., Ондер О., Абдулла И. и Фатих Й. Они сказали, что знали Инанды только как «генерального директора учебных заведений Себат».

В итоге суд отложил слушание дела до 3 февраля 2022 года, оставив Инанды под стражей.

«Я не верю в то, что Гюлен отдал приказ»

По данным провластного турецкого издания Sabah, во время перекрестного допроса судья Омер Фарук Кар спросил Инанды: «Вы плакали во время защиты. Вы плакали по нашим гражданам, которые были убиты по приказу лидера террористической организации Гюлена* в ночь на 15 июля?»

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им.

На что Инанды ответил, что не верит в то, что Гюлен отдал приказ на эту попытку переворота.

По данным Cumhuriet, Инанды ответил, что он рассторился, узнав о попытке переворота.

«Мне было грустно, я даже плакал, но мы этого не делали», — передает слова Инанды издание Cumhuriet.

Затем суд спросил, верит ли он, что Фетхуллах Гюлен приказал совершить этот переворот. Он ответил: «Не верю».

Похищение Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, приехал в Кыргызстан в 1995 году, а в 2012-м получил гражданство. Инанды возглавлял сеть кыргызско-турецких учебный учреждений «Сапат». Он пропал 31 мая 2021 года в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.

Орхан Инанды спустя 158 дней после похищения. Фото: Таалайкуль Токтакунова

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Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По словам Эрдогана, Инанды захватила и доставила в Турцию Национальная разведывательная организация (MIT) страны. Он тогда сообщил, что в ходе спецоперации вместе с Инанды доставили более 100 человек из разных стран.

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Реакция Кыргызстана и смена позиции

На слова Эрдогана кыргызские власти отреагировали лишь к концу дня 6 июля. МИД вручил ноту протеста турецкому послу в стране и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

Митинг в поддержку Инанды в Бишкеке.

Президент Садыр Жапаров же заявил, что страна будет «требовать возврата Орхана Инанды» и вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

Но уже 8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства — Кыргызстана и Турции. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана.

В милиции добавили, что Инанды не отказался от гражданства Турецкой Республики. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана.

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По делу о незаконной выдаче паспортов милиция предъявила обвинения нескольким людям, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и экс-руководителю Комиссии по вопросам гражданства Фариду Ниязову.

По этому делу даже вынесли первый приговор. Первомайский райсуд Бишкека приговорил экс-председателя департамента регистрации населения при ГРС Дүйшөна Сатыбалдиева к штрафу в 260 тысяч сомов по делу о незаконной выдаче паспортов. В приговоре подробно описывается, что гражданство и паспорт Инанды выдали незаконно.

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