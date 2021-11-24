Пресс-служба УВД Ленинского района 24 ноября сообщила, что в Бишкеке задержали 19-летнего парня, который стрелял в воздух из пистолета.

Фото: Пресс-служба УВД Ленинского района

По данным милиции, инцидент произошел в ночь на 12 ноября на пересечении проспекта Чуй и улицы Турусбекова. В милиции зарегистрировали факт по статье «Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах».

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что стрелявший был одет в военную форму, которую обычно носят сотрудники службы охраны.

Во время розыска милиция нашла подозреваемого и парня и доставила в УВД Ленинского района столицы. Расследование по делу продолжается.