Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 24 ноября в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. По данным штаба, они не были вакцинированы.

Всего за время пандемии COVID-19 минздрав зарегистрировал 2 732 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

По данным штаба, за сутки вирус выявили у 43 человек.

Бишкек — 14;

Ош — 2;

Чуйская область — 11;

Ошская область — 3;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 3;

Баткенская область — 1.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 182 996 случаев заражения коронавирусом.

Также, по данным минздрава, за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 94 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 177 693 пациента, переболевших коронавирусом.