Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 24 ноября в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. По данным штаба, они не были вакцинированы.
Всего за время пандемии COVID-19 минздрав зарегистрировал 2 732 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.
По данным штаба, за сутки вирус выявили у 43 человек.
- Бишкек — 14;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 11;
- Ошская область — 3;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 3;
- Баткенская область — 1.
Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 182 996 случаев заражения коронавирусом.
Также, по данным минздрава, за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 94 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 177 693 пациента, переболевших коронавирусом.