В Фейсбуке массово распространяется фейковая информация о различных политиках. На такие публикации поместили логотипы различных СМИ, что может вводить в заблуждение пользователей сети. Что это за публикации? Например, в группе «Адамдар Арасында» опубликован пост якобы материала кыргызскоязычной редакции «Клоопа». В посте говорится, что кандидат от оппозиционной партии «Ата Мекена» Али Токтакунов якобы подтвердил то, что лидер партии Омурбек Текебаев совершил развратные действия с юристкой политобъединения. Эта публикация фейковая и кыргызскоязычная редакция «Клооп» не публиковала такой материал. Скриншот распространяемой фейковой информации Такие же фейковые публикации распространяют и от лица радио «Азаттык», телеканала Next TV и Sputnik Кыргызстан. В публикации от 22 ноября говорится, что лидер оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров якобы уехал из страны. Пост сопроводили логотипом «Азаттыка». Скриншот распространяемой фейковой информации В самом «Азаттыке» опровергли то, что эту публикацию сделало само издание и напомнили, что их страницы в «соцсетях прошли процедуру верификации и отмечены специальным (синим) значком» Под логотипом Next TV же распространили фейковую информацию о том, что спортсменка Валентина Шевченко якобы потребовала привлечь к ответственности Мадумарова за то, что тот «продал кыргызские земли». Скриншот распространяемой фейковой информации Скриншот распространяемой фейковой информации В самом Next TV сообщили, что такие материалы не выпускали. «Компания Next TV всегда придерживается принципов объективности и достоверности информации, не занимаясь очернением отдельных личностей и компаний», — отметили в телеканале. О том, что от имени издания публикуются сообщения, к которым редакция не имеет никакого отношения, сообщили и в Sputnik Кыргызстан. «Публикации, о которых идет речь, связаны с якобы заявлениями политиков, участвующих в предвыборной кампании. Эти материалы выдают за опубликованные в Sputnik Кыргызстан, но и на сайте, и на официальных страницах агентства в соцсетях такая информация не появлялась», — отметили в издании. В Sputnik Кыргызстан подчеркнули, что «не впутываются в истории с черным пиаром кандидатов». Кто делится этим? В основном фейковые публикации от лица различных изданий сделаны пользователями Фейсбука, чьи аккаунты похожи на фейковые. Так, например, всеми фейковыми новостями о Мадумарове у себя на странице поделилась пользовательница Кайыргуль Алымбекова. Она очень активно делится постами об успехах президента Садыра Жапарова и критикует его оппонентов. В группе «Адамдар Арасында», в которой опубликованы большинство постов с фейковой информацией в отношении политиков, также делятся агитматериалами в пользу кандидатов-одномандатников Улана Примова и Шайлообека Атазова. Также в группе есть публикации с агитматериалами партии «Азаттык». Фейки в Кыргызстане В Кыргызстане использование фейк-ферм не новшество. Их зачастую используют известные политики и некоторые партии, чтобы повысить свою популярность, обелить себя или очернить кого-то. Эти фейковые аккаунты активно манипулируют общественным мнением и создают ложные дискуссии и ориентиры. В основном армии фейковых аккаунтов активизируются перед большими политическими событиями, такими, как выборы и референдумы. В Кыргызстане 28 ноября пройдут в выборы Жогорку Кенеш. Читать по теме: «За референдум», но против НПО и «Азаттыка». Рассказываем об активности фейков и троллей «Пожарная команда власти»: как легко создать фабрику фейков в Кыргызстане

