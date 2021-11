Пресс-служба президента 24 ноября сообщила, что на генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже страны-члены организации приняли резолюцию «Расширение мониторинга и исследований горных ледников». Резолюцию, которую приняли в ЮНЕСКО, инициировал в сентябре президент Садыр Жапаров на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Цель документа — «укрепление международного сотрудничества по мониторингу и исследованию горных ледников, а также вечной мерзлоты». Предполагается, что совместные действия стран помогут обеспечить будущие поколения безопасной и стабильной окружающей средой. «Под риском исчезновения находятся многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем Кыргызстана. Таяние ледников окажет воздействие на горные и долинные экосистемы, имеющие глобальное значение для биоразнообразия», — отмечают в администрации. В пресс-службе отмечают, что ЮНЕСКО сможет мобилизовать международное сообщество «для решения вопросов по изучению и мониторингу горных ледников». Почему таяние ледников — это плохо? Доктор политических наук Азамат Темиркулов и эколог Эмиль Шукуров в своей статье в 2017 году отмечали, что стремительное сокращение площади ледников в Кыргызстане может впоследствии привести к засухе и конфликтам в регионе. «Дальнейший дефицит водных ресурсов, особенно в странах низовья рек, угрожает повлечь за собой в будущем тенденцию миграции населения из стран низовья в страны верховья течения рек, особенно в Ферганской долине, а также спровоцировать межгосударственные и локальные конфликты за жизненно важный ресурс», — отмечали они. Так же они тогда рекомендовали правительству Кыргызстана, местным сообществам и бизнесу «уделить особое внимание и реализовать «зеленую» модель развития на базе восстановления экологических систем Кыргызстана».

