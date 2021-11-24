Что случилось?

В середине ноября в СМИ и соцсетях появилась информация о специфическом запахе в разных районах Бишкека. По словам жителей, запах газа стоит уже несколько суток.

20 ноября мэрия Бишкека сообщила, что в столице нет утечки газа и попросила жителей сохранять спокойствие.

Сотрудники «Газпрома» выезжали на места по обращениям жителей вместе с работниками госведомств.

Позже, 20 ноября, в сети появилось видео с завода по обработке моторного масла Greentech Oil, который находится в жилмассиве Кара-Жыгач.

По словам автора видео, источником запаха могли стать отходы, которые сотрудники завода сливали в канализацию.

В мэрии тогда сообщили, что руководитель завода принял решение о приостановлении деятельности до вынесения заключения соответствующих служб.

«Дополнительная информация о результатах мониторинга со стороны Министерства природных ресурсов будет представлена в кратчайшие сроки», — добавили в муниципалитете.

Действия госорганов

Госорганы создали межведомственную комиссию, которая изучит, откуда в разных районах Бишкека появился запах газа. Об этом «Клоопу» сообщили в мэрии столицы.

В муниципалитете отметили, что в связи с этим нефтеперерабатывающий завод Greentech Oil, который, по мнению жителей, и является источником едкого запаха, приостановил свою деятельность «до выяснения всех обстоятельств».

Завод Greentech Oil и NIKA.KG

На заводе Greentech Oil. Скриншот видео Kaktus.Media

Greentech Oil — это завод по переработке отработанных технических масел. Он открылся 29 октября 2018 года.

С самой компанией нам связаться не удалось. В соцсетях мы так же не нашли ее страничек, как и ее сайта.

Однако мы нашли публикацию об открытии завода от 2018 года в издании «КП-Кыргызстан». В ней упоминалось, что завод — «производство, призванное улучшить экологическую обстановку в стране», и что предприятие — «результат плодотворного кыргызско-турецкого сотрудничества».

Также было указано, что на открытии присутствовали «соучредители компании NIKA.KG Каридин Орозакунов, Салих Гурлер и заместитель акима Октябрьского района Бишкека Таалай Акматбаев».

На сайте торгово-промышленной палаты указано, что компания «NIKA.KG» занимается оптовой продажей моторных масел.

В базе минюста отмечено, что компания занимается «оптовой торговлей прочим топливом, смазочными материалами, техническими материалами и т.п». В конце октября 2020 года она прошла перерегистрацию, и сейчас ее учредителем значится некий Эмил Сыдыков, а главой — Таалайбек Омурзаков.

Омурзаков, по данным минюста — соучредитель компании «Акрит», которая находится в Куршабе с 1998 года. Ее функция — «деятельность коммерческих, предпринимательских общественных организаций (ассоциаций)».

Учредитель Эмил Сыдыков основал, по данным минюста, еще несколько компаний. Он с 2014 года учредитель компании «Транс-Север» — ее сфера «деятельность грузового автотранспорта». Кроме того, он соучредитель компании «Мадияр ЛТД», которая прекратила деятельность в 2009 году. Чем она занималась, в минюсте не указывается.

Раньше, по данным СМИ, компания называлась «Градиент», и фигурировала в скандале вокруг бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева.

Подробнее о нем и его последствиях можно прочитать тут:

После скандала в 2014 году сотрудница компании «Градиент», которая отказалась представиться, сказала в телефонном разговоре с корреспондентом Kloop.kg, что фирма сейчас приостановила свою деятельность, поменяла учредителя и переименовалась в «Ника-KG».