В Госантимонополии сообщили, что заключили соглашение с импортёрами об увеличении поставок угля с разреза Шабыркуль в Казахстане. В ведомстве отметили, что это сделали для «насыщения рынка угля в Бишкеке и Чуйской области». В агентстве сообщили, что в ближайшее время согласно этой договорённости в страну привезут 247 вагонов твёрдого топлива. Этот уголь будут продавать по цене не выше 4 600 сом за одну тонну. Купить твёрдое топливо в пяти городах можно будет по адресам: Бишкек — улица Мурманская, 1а;

Шопоков — АБК Сокулукская база, ЗАО «Берекет»;

Каинды — улица 60 лет Октября,7;

Токмок — улица Жантаева, 23;

Кант — улица Логвиненко, 13. В Госантимонополии отметили, что эти топливные базы будут работать «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерывов и выходных дней». Ситуация с углём Из-за энергокризиса, с которым Кыргызстан столкнулся в этом году, энергетики стали призывать население беречь электроэнергию, и по возможности отапливать свои дома альтернативными источниками энергии, такими, как уголь или газ. Твёрдое топливо доступнее газа, и им отапливают свои дома гораздо чаще. Однако цена на уголь в этом году выросла и продолжает расти, несмотря на то, что ещё 12 октября кабмин ввёл временное госрегулирование цен на твёрдое топливо. Ранее Нацстатком сообщил, что цены на уголь в Кыргызстане с октября выросли еще на 10%. По их данным на 18 ноября, стоимость угля в среднем по стране составляет 5 706 сомов за тонну. Самый дорогой уголь продают в Ноокате, Баткене и Исфане. Там одна тонна угля обходится в сумму от 9 до 10 тысяч сомов. 15 ноября президент заявил, что цена на уголь в столице «будет значительно снижена». Он тогда сказал, что начнется продажа угля с месторождения Кара-Кече по 3 тысячи сомов. На следующий день в Бишкеке открылась точка, где уголь стали продавать по сниженной цене — одна тонна за 3 тысячи сомов. Сейчас так уголь продают по адресам: Мурманская, 1б/1 и проспект Ден Сяопина, 306/2а. Однако, это привело к огромным очередям уже в первый день, а каждому покупателю выдавали не более двух тонн. Снижение цен за уголь до 3 тысяч сомов привело к недовольство водителей, перевозящих уголь с месторождения Кара-Кече. Читать по теме: Садыр Жапаров: У меня много врагов не только во власти, но даже среди народа Фото на заглавной иллюстративное.

