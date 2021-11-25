В Госантимонополии сообщили, что заключили соглашение с импортёрами об увеличении поставок угля с разреза Шабыркуль в Казахстане. В ведомстве отметили, что это сделали для «насыщения рынка угля в Бишкеке и Чуйской области».

В агентстве сообщили, что в ближайшее время согласно этой договорённости в страну привезут 247 вагонов твёрдого топлива. Этот уголь будут продавать по цене не выше 4 600 сом за одну тонну.

Купить твёрдое топливо в пяти городах можно будет по адресам:

  • Бишкек — улица Мурманская, 1а;
  • Шопоков — АБК Сокулукская база, ЗАО «Берекет»;
  • Каинды — улица 60 лет Октября,7;
  • Токмок — улица Жантаева, 23;
  • Кант — улица Логвиненко, 13.

В Госантимонополии отметили, что эти топливные базы будут работать «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерывов и выходных дней».

Ситуация с углём

Из-за энергокризиса, с которым Кыргызстан столкнулся в этом году, энергетики стали призывать население беречь электроэнергию, и по возможности отапливать свои дома альтернативными источниками энергии, такими, как уголь или газ.

Твёрдое топливо доступнее газа, и им отапливают свои дома гораздо чаще. Однако цена на уголь в этом году выросла и продолжает расти, несмотря на то, что ещё 12 октября кабмин ввёл временное госрегулирование цен на твёрдое топливо.

Ранее Нацстатком сообщил, что цены на уголь в Кыргызстане с октября выросли еще на 10%. По их данным на 18 ноября, стоимость угля в среднем по стране составляет 5 706 сомов за тонну.

Самый дорогой уголь продают в Ноокате, Баткене и Исфане. Там одна тонна угля обходится в сумму от 9 до 10 тысяч сомов.

15 ноября президент заявил, что цена на уголь в столице «будет значительно снижена». Он тогда сказал, что начнется продажа угля с месторождения Кара-Кече по 3 тысячи сомов.

На следующий день в Бишкеке открылась точка, где уголь стали продавать по сниженной цене — одна тонна за 3 тысячи сомов. Сейчас так уголь продают по адресам: Мурманская, 1б/1 и проспект Ден Сяопина, 306/2а.

Однако, это привело к огромным очередям уже в первый день, а каждому покупателю выдавали не более двух тонн. Снижение цен за уголь до 3 тысяч сомов привело к недовольство водителей, перевозящих уголь с месторождения Кара-Кече.

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Фото на заглавной иллюстративное.

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