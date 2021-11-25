Адвокат активиста Мелиса Аспекова, подозреваемого в мошенничестве, Сергей Манукян сообщил изданию Vesti.kg, что состояние Аспекова ухудшилось. Его 18 ноября перевели из СИЗО-1 Бишкека в реанимацию Национального центра кардиологии и терапии.

Манукян напомнил, что еще в августе Аспекова переводили в Наццентр кардиологии, а затем в частную клинику «Бикард».

«17 ноября его обратно поместили в СИЗО-1. Однако на следующий день вечером ему стало плохо. Его отправили в Наццентр кардиологии, где поместили в реанимацию», — сообщил адвокат.

Он добавил, что уже подал жалобу в суд, так как согласно постановлению кабмина, Аспекова не должны содержать под стражей, так как он перенес операцию на сердце.

Защитник отметил, что подал ходатайство в суд о назначении судмедэкспертизы.

«Либо следователи, судьи и прокуроры должны обжаловать постановление, либо изменить Мелису Аспекову меру пресечения», — добавил Манукян.

Дело Аспекова о мошенничестве

Мелиса Аспекова задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу».

По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия. После этого, Садыр Жапаров будучи кандидатом на пост президента прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

В мае этого года, Аспеков сделал заявление о том, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в фейсбуке.

После этого Жээнбековы подали в суд иск о защите чести, достоинства на 1 млн сомов. Однако Аламединский районный суд вернул иск истцам, так как он был написан не на кыргызском языке.

12 мая в фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нем говорилось, что сотрудники в течении трех месяцев Аспекова пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. В публикации были несколько фотографий с гематомами на теле Аспекова.

В ГКНБ 14 мая опровергли эту эту информацию и заявили, что «расценивают как попытку введения в заблуждение общественность».

После этого 24 мая ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, Аспеков обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника.