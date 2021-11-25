23 ноября в Центральную избирательную комиссию поступило заявление на кандидата от №16 Ноокенского одномондатного округа Бактыбека Сыдыкова. В жалобе говорится, что кандидата подозревают в подкупе голосов. УВД Ноокенского района начало досудебное производство.

Заявление было написано кандидатом в депутаты того же округа Акылбеком Арстанбековым и несколькими жителями Ноокенского района. Они сообщили, что Сыдыков «приобрел на $6,5 тысяч искусственную газонную траву для футбольного поля» в селе Курама Ноокенского района.

Кроме этого, жители рассказали, что Сыдыков во время встречи с избирателями села Ак-Бата пообещал установить трансформатор и электрические провода за свой счет.

В одном из видео, которое было распространено в соцсетях, сотрудники милиции нашли рулон искусственного газона у одного из жителей Ноокенского района.

Еще в одном видео некто, кто преподносится как Сыдыков, при разговоре с избирателями пообещал покрыть их социальные нужды за свой счет.

«Если, где-то не будет света, столба, трансформатора, электрокабелей — я все сделаю за свой счет. Даст Бог, в течение двух лет в Ноокенском районе не останется столбов, которые были установлены в 1950 годы. Все семьи будут обеспечены светом», — говорит мужчина на видео.

В аудиозаписи, где также якобы звучит голос Сыдыкова, говорится, что «он обеспечил Ноокенский район 87 трансформаторами и более тысячи столбов».

РОВД Ноокенского района начало досудебное производство по статье «Подкуп голосов».

Сам Сыдыков в интервью изданию Vesti.kg сообщил, что его оппонент Арстанбеков «распространяет ложную информацию и очерняет его».

«Заявитель Акылбек Арстанбеков чувствует, что он проиграет и пишет ложные заявления. Он работает совместно с родным братом, который руководит айыл окмоту села Бүргөндү. Я не покупал, мой рейтинг и так высокий», — сказал Сыдыков.

Бактыбек Сыдыков

Бактыбек Сыдыков — сын государственного деятеля Үсөна Сыдыкова. Он был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата-журт». На прошлогодних выборах в парламент он шел под №22 от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых.

В 2005 году был советником министра финансов. С того же года и до 2007 года он был вице-президентом по коммерческим вопросам в аэропорту«Манас».

С 2007 по 2010 годы, при втором беглом президенте Курманбеке Бакиеве, он руководил аэропортом «Манас».

Он также возглавлял «Кыргыз-Дан-Азык» в 2000-2001 годы. И «Кыргыз-Дан» в 2001-2005 годы. А с 2011 по 2015 годы был председателем совета директоров группы компаний АККА.

С приходом к власти Садыра Жапарова его назначили руководителем аэропорта «Манас». В тот же день сотрудники аэропорта выразили протест против назначения Сыдыкова. Митингующие скандировали лозунги: «Сыдыков уходи, пусть приходит молодежь». Сыдыков был уволен с должности в феврале текущего года.