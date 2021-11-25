Российские блогеры Гусейн Гасанов и Арутюн Назарян на своих страницах в Instagram опубликовали видео, где дарят кыргызстанцу новую машину.

Гасанов решил сделать дорогой подарок незнакомому водителю такси в Москве, который согласился довезти его бесплатно — этим водителем оказался кыргызстанец.

Во время поездки мужчина рассказал, что работает в Москве, чтобы выплатить свои долги и накопить деньги на операцию для своей дочери. Жена с детьми кыргызстанца живут на родине.

«Ты сказал, что у тебя машина в аренде. Мы покупаем тебе точно такую же, на которой ты ездишь. Добро к тебе возвращается», — сказал Назарян.

Кыргызстанцы уже не первый раз получают подарки от российских блогеров. В начале ноября блогер DAVA (Давид Манукян) подарил кыргызстанцу, работающему курьером, телефон.

Dava сделал для молодого кыргызстанца сюрприз. Он вызвал доставку еды на дом, а после знакомства с курьером Эламаном подарил ему iPhone 13.

Сам Эламан признался блогеру, что мечтал встретить знаменитость и попасть в подобный ролик. Он также рассказал блогеру, что родом из Кыргызстана, а в России работает курьером.