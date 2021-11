Что случилось? Бишкекский горкенеш 28 сентября принял постановление о безвозмездной передаче муниципальной квартиры в столице в собственность вдове прапорщика Бекзодбека Юлдашева — Гулхаё Кодировой. Пограничник погиб в конце апреля в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Бекзодбек Юлдашев с детьми. В постановлении говорится, что 25 июня с ходатайством о безвозмездной выдаче квартиры обратился нынешний мэр столицы Айбек Джунушалиев. Он тогда занимал пост первого замглавы кабмина. «Уже выделил президент» Однако мэрия Бишкека внесла постановление об отмене решения БГК. В Управлении муниципального имущества муниципалитета «Клоопу» объяснили это тем, что семье Юлдашева уже выделили квартиру. Это сделал президент Садыр Жапаров. Он в конце июля подарил квартиру вдове погибшего пограничника. По данным мэрии, ей выдали 3-х комнатную квартиру в Бишкеке. «В настоящее время вдова погибшего военнослужащего проживает в этой квартире с тремя малолетними детьми, следовательно отпадает необходимость в предоставлении муниципальной квартиры», — сообщили в Управлении муниципального имущества мэрии Бишкека. Жертвы вооруженного конфликта На границе Кыргызстана и Таджикистана с 28 апреля по 1 мая произошел вооруженный конфликт. В результате конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных. В числе 36 погибших кыргызстанцев были и военнослужащие. Прапорщику Бекзоду Юлдашеву было 30 лет. Он служил в войсковой части №2021 в составе отряда «Бору». Юлдашев прослужил в кыргызской армии восемь лет и в этом году хотел получить новое звание, а через три года собирался на отдых. Он погиб в перестрелке на кыргызско-таджикской границе, и не дожил до своего 31-летия две недели. У Юлдашева осталась жена, которая работала медсестрой, и трое детей: 6-летняя дочь и два сына — одному пять лет, а самому младшему — всего шесть месяцев. «Бекзод с детства мечтал стать военным. Он сам выбрал эту профессию. Он всегда говорил, что будет нас защищать. И ушел из жизни, защищая нас. У нас из глаз текут не слезы, течет кровь», — вспоминает погибшего племянника Зебо Холматова. Читать по теме: «Из глаз текут не слезы, а кровь». Онлайн-мемориал в память о жертвах военной агрессии Таджикистана 28 мая Садыр Жапаров наградил Бекзодбека Юлдашева медалью «Эрдик». Такие же награды посмертно получили капитаны Нурсултан Манасбек уулу и Эсентур Кубанычбеков, которые также погибли в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Эсентур Кубанычбеков и Нурсултан Манасбек уулу. Они награждены медалями «За проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга». Также в столичной мэрии сообщали, что семьям погибших военнослужащих Кубанычбекова и Манасбек уулу предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

