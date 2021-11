Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев в ходе дебатов на ОТРК 24 ноября заявил, что, хотя депутат Жанар Акаев* и участвует в выборах с другой партией, они являются «единомышленниками». Вопрос был задан одним из избирателей, на третьем раунде дебатов. Он спросил у Текебаева: «Почему Жанар идет на выборы с другой партией? Он вас обманул и вы его не добавили?». «Это вопрос к Жанару Акаеву, я не знаю его мотивов. Но, где бы он ни был, мы являемся единомышленниками. Если он пройдет в парламент, у нас будет единая позиция», — сказал Текебаев. *В 2020 году на парламентских выборах, которые прошли с грубейшими нарушениями, а результаты были отменены, Жанар Акаев возглавлял партию «Ата Мекен». В этом году он участвует в выборах в Жогорку Кенеш от партии «Альянс». Однако Омурбек Текебаев добавил, что ни один из его единомышленников не перешел в оппозиционную партию. По его словам, не всем дано быть в оппозиции. «В 2015 году мы были провластной партией. Это было время, когда мы могли все, сейчас мы оппозиционная партия. Мы стали ярыми оппозиционерами Садыру Жапарову, который стал президентом на 11 лет и не уйдет сегодня-завтра. Не все могут такое выдержать. Вы посмотрите — все люди, о которых вы сказали “ушел”, присоединились к провластной или посреднической партии», — сказал Текебаев. Сейчас в Жогорку Кенеше работают 11 депутатов от фракции «Ата Мекен» — восемь из них снова баллотируются в парламент. Но с партией «Ата Мекен» в выборах участвует только Наталья Никитенко. Бывшие атамекеновцы Айсулуу Мамашова и Сайдулла Нышанов баллотируются от партии «Альянс». Бурул Аманова и Нурбек Сыдыгалиев — от «Ишеним», Эмиль Токтошев от «Бутун Кыргызстан». Еще два депутата шестого созыва от «Ата Мекен» — Шайлообек Атазов и Каныбек Иманалиев — решили баллотироваться по одномандатным округам.

