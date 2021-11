Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила о задержании аудитора и инспектора Счетной палаты по подозрению в коррупции. По данным ГКНБ, сотрудники спецслужб выявили факты коррупции и причинение ущерба в госкомпании «Эйр Кыргызстан». Согласно следствию, чиновники Счетной палаты были в сговоре с руководством компании и во время проверок укрывали ущерб государству в размере $3 млн 160 тысяч. Во время расследования сотрудники ГКНБ задержали аудитора и инспектора Счетной палаты по статье «Коррупция». А Первомайский районный суд Бишкека вынес им меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.

