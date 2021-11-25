Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что 25 ноября суд продлил меру пресечения депутату парламента Асылбеку Жээнбекову и экс-руководителю аппарата президента Данияру Нарымбаеву.

Экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев, депутат парламент Асылбек Жээнбеков.

По решению суда, Жээнбеков и Нарымбаев, задержанные по делу о коррупции на «Кумторе», будут находится под стражей в СИЗО ГКНБ до 30 января 2022 года.

Ранее суд оставил под стражей на такой же срок депутата Торобая Зулпукарова и экс-вице-премьера Тайырбека Сарпашева. Они также проходят подозреваемыми по статье «Коррупция» по делу рудника Кумтор.

Депутата Асылбека Жээнбекова и экс-главу аппарата президента Данияра Нарымбаева задержали сотрудники ГКНБ в июне 2021 года. Оба политика подозреваются в коррупции.

Тогда в ГКНБ сообщили, что Нарымбаева задержали «на основании полученных в ходе досудебного производства доказательств».

По делу о коррупции на руднике Кумтор были задержаны ряд политиков. При этом за время пока идет следствие виновными в коррупции были признаны только экс-депутаты Талант Узакбаев и Исхак Пирматов. Обоих оштрафовали на 300 тысяч сомов.

Предварительные итоги дела «Кумтора» ГКНБ озвучил в августе 2021 года. Тогда они сообщили, что следствие собрало доказательства о масштабной коррупции «на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами «Камеко» и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, связанных с работой рудника Кумтор.

В ГКНБ подчеркнули, что условия соглашений «не отвечали коренным интересам народа Кыргызстана». Из-за первых соглашений по Кумтору заочно к уголовной ответственности привлекли первого беглого президента страны Аскара Акаева и бывшего президента госконцерна «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова. Акаев во время расследования прилетал в Бишкек, однако его не задерживали, так как он согласился сотрудничать со следствием. Спустя неделю Акаев покинул страну.

Вместе с этим в розыске все еще находятся второй беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, его сын Максим Бакиев, бывший директор Госагентства геологии и недропользования Капар Курманалиев, глава совета директоров Андрей Елисеев и представитель инвестора Андрей Сазанов.