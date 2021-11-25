США в декабре 2021 года проведет международный Саммит за демократию, куда были приглашены более 100 стран-участниц.

Однако, как стало известно из списка, опубликованного Госдепартаментом США, власти Кыргызстана в число приглашенных не вошли. Кроме этого в список приглашенных не попали Россия и Китай, а также Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

По информации Госдепартамента США, грядущий Саммит будет посвящен вызовам, с которыми сталкиваются демократии, и предоставит лидерам стран платформу для объявления обязательств, реформ и других инициатив по защите демократии и прав человека.

«Для США Саммит предоставит возможность выслушать, узнать и пообщаться с широким кругом субъектов, поддержка и приверженность которых имеют решающее значение для глобального демократического обновления», — говорится в сообщении.

Кроме этого на мероприятии лидерам стран предложат объявить об обязательствах в отношении внутренних реформ и международных инициатив, «способствующих достижению целей Саммита». Эти обязательства будут включать внутренние и международные инициативы, направленные на противодействие авторитаризму, борьбу с коррупцией и содействие уважению прав человека.