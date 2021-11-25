Милиция Оша выявила подкуп голосов со стороны представителей партии «Ыйман Нуру». Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, представители «Ыйман Нуру» раздавали избирателям деньги за голос в пользу партии.

Так, 24 ноября сотрудники милиции задержали 39-летнюю жительницу Оша М.И., когда она подкупала голоса избирателей. Женщина рассказала милиционерам, что она является агитатором «Ыйман Нуру» и работает с ними по договору. Она отметила, что 22 ноября получила 40 тысяч сомов от руководителя штаба Алмагуль.

Фото: пресс-служба МВД.

Милиционеры установили личность главы штаба. Ею оказалась 49-летняя А.А.

«В своих показаниях она указала, что помогала проводить агитационную кампанию партии «Ыйман Нуру», для осуществления агитационных мероприятий открыла штаб, в котором выдавала по 1000 сомов за голос каждого избирателя», — сообщили в МВД.

Также по данным МВД, милиция задержала ещё двоих агитаторов — Т.Д. и У.Н. Они сообщили, что за подкуп голосов штаб платит им 10 тысяч сомов. Милиционеры водворили их в ИВС Оша до окончания следствия.

Подкуп голосов

Днём ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесла письменное предупреждение партии «Азаттык» за подкуп голосов избирателей.

В этом их обвинили после того, как выяснилось, что доверенное лицо партии Айтбай Джаналиев раздавал избирателям талоны на ГСМ в селе Гульча Ошской области. По этому факту было начато досудебное производство по статье «Подкуп голосов».

По словам завотделом правового обеспечения ЦИК Мадины Кутбердиевой, после этого случая партия отменила регистрацию Джаналиева как доверенного лица. Правоохранители ему вручили уведомление о подозрении, после чего, Джаналиев скрылся. Его 21 ноября объявили в розыск. Место нахождение Джаналиева уже установили и дело подкупе голосов готовят для передачи в суд.

«[По законодательству] кандидат, партия несут ответственность за действия своих представителей», — отметила Кутбердиева.

В свою очередь уполномоченный представитель партии «Азаттык» заявил, что следствие шло однобоко и показания свидетелей по этому делу получены под давлением.

Он назвал Айтбая Джаналиева провокатором, и отметил, что в день раздачи талонов на ГСМ, он не был зарегистрирован Центризбиркомом как доверенное лицо партии.

Ранее ЦИК штрафовала кандидата в депутата от партии «Азаттык» Медетхана Шеримкулова на 7,5 тысяч сомов за то, что тот использовал в своем агитационном ролике фото главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Выборы в парламент

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.