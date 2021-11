В Оше с 1 декабря вырастут цены на проезд в маршрутках — до 15 сомов в дневное время, и до 20 сомов с семи до девяти вечера. Такое решение было принято 25 ноября на заседании горкенеша. По информации пресс-службы мэрии Оша, причиной повышения тарифов стало повышение цен на бензин и подорожание запчастей. Из-за роста цен большинство водителей отказались выходить на линии. Депутаты городского кенеша отметили, что после повышения цен на проезд перевозчикам нужно улучшать техническое состояние микроавтобусов, увеличить количество маршрутов и обеспечить их бесперебойную работу в вечернее время. Тарифы на муниципальный транспорт не изменились. Стоимость проезда в троллейбусах, для тех, у кого есть электронные билеты повысили с 6 до 8 сомов. У кого нет билетов, оплачивают, как и раньше 10 сомов. Стоимость проезда в автобусах осталась прежней, 8 сомов для пассажиров с билетом и 10 сомов для пассажиров без билетов. Для школьников стоимость проезда осталась тоже такой же — 3 сома в троллейбусах и 5 сомов в маршрутных такси. Недовольство водителей В начале ноября около 20 водителей маршруток вышли на акцию протеста перед зданием мэрии города Ош, с требованием поднять тариф на проезд до 15 сомов. Они обосновали это тем, что стоимость проезда не повышалась с 2012 года, а расходы за это время выросли. Водители пожаловались, что им невыгодно перевозить пассажиров, так как все подорожало в том числе и дизельное топливо, и запасные части. Кроме этого, они отметили, что в городе не хватает остановок и попросили построить дополнительные остановки для общественного транспорта. Тогда с водителями встретился начальник управления городского хозяйства и транспорта мэрии Оша Урали Раманов. По его словам, требования протестующих были обоснованы, а рассмотрение этого вопроса он пообещал 15 ноября на заседании городского кенеша. Повышение цен на проезд в Бишкеке Бишкекский горкенеш 28 сентября одобрил проект постановления о повышении цен за проезд в общественном транспорте столицы. Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября 2021 года. Так, согласно принятой БГК тарифной сетке, в автобусах и троллейбусах стоимость проезда будет 11 сомов, а в маршрутках — 15 сомов. Депутаты мотивировали свое решение о повышении тарифов тем, что их не меняли более 10 лет. За это время выросли цены на топливо, запчасти для авто и продукты. В последний раз депутаты БГК меняли тарифы на проезд в общественном транспорте в 2012 году. Тогда они повысили проезд с 8 сомов до 10. С тех пор водители маршруток не раз поднимали вопрос повышения тарифов и бастовали. Последняя забастовка водителей маршруток была в июне 2021 года и продлилась пять дней. Тогда водители маршруток заявляли, что «если до сентября тариф не будет повышен, они возьмут реванш». В результате часть из них просто перестала выходить на маршруты так как это стало невыгодно. Во время заседания БГК также стало известно, что в Бишкеке курсируют всего 650 маршруток, обслуживающих город. При этом четыре года назад их было 4,5 тысячи.Для решения проблемы с общественным транспортом мэрия Бишкека закупает новые автобусы, но их все равно не хватает.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!