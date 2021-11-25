Приняты меры из-за публикации на официальной странице мэрии Оша агитационного видеоролика кандидата от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Таалайбека Сарыбашова, экс-мэра Оша.

Пресс-секретарь мэрии Керимбек Калыгулов подал в отставку, а помощник Сарыбашова Азамат Абсаттаров оштрафован на 7,5 тысячи сомов.

Абсаттаров раньше был пресс-секретарем мэрии и у него сохранился доступ к соцсетям муниципалитета. Он говорил, что мог случайно поделиться видео от лица мэрии. Пресс-секретаря мэрии Калыгулова же критиковали за то, что он сохранил доступ своего предшественника к соцсетям муниципалитета.

Агитролик экс-мэра мэрия Оша опубликовала на фейсбуке 5 ноября. Тогда в мэрии сообщили, что сотрудники не имеют никакого отношения к этой ситуации.

Кроме этого, мэрия вынесла предупреждение руководителю горосдкого управления культуры Элдияру Кадыркулову. Все из-за Суранчы Жетимишова, руководителя художественно-литературного отдела Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова. Он агитировал за экс-мэра Таалайбека Сарыбашова и был уволен.

Выборы в парламент

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.