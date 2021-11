Президент Садыр Жапаров в интервью aryba.kg заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот. По его словам, власти знают кто это и их задержат после парламентских выборов. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев подтвердил «Клоопу» подлинность интервью. Мы всех знаем Президент отметил, что даёт 99% гарантии того, что выборы пройдут мирно. По словам Жапарова, обещать на 100% может только Бог. Он вновь заявил, что на этих выборах не используется админресурс, а факты подкупа голосов избирателей по возможности пресекаются. Президент призвал кыргызстанцев не продавать голоса. Садыр Жапаров. Фото: пресс-служба администрации президента «Есть некоторые политики, которые планируют устроить вооруженный переворот. Мы знаем каждого из них. Доказательства собраны. После выборов в отношении них примем серьёзные меры. Сейчас не можем принимать меры из-за того, что сторонники [этих политиков] начнут кричать, что это связано с выборами», — сказал он. По словам Жапарова, это «последние выборы» и следующие пять лет все должны «забыть о политике» и заняться поднятием экономики страны. «Те, кто будут выходить на митинги без поводов, получат жёсткое наказание. Мы и сами [власть] не будем давать повода. Будем работать чисто и справедливо. Мы должны остаться в истории. Это наша цель», — сказал он. Перед январскими президентскими выборами со схожей риторикой выступил и близкий друг Жапарова — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. В декабре прошлого года Ташиев сказал, что некоторые кандидаты в президенты готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. «Возможны ли какие-то дестабилизационные ситуации после выборов? Возможны. Но мы будем это все пресекать, все эти ситуации. У нас все данные имеются, кто чем занимается, какой кандидат готовится к этому, даже документируем. После выборов в отношении этих кандидатов будем принимать меры. У нас есть конкретная информация, что некоторые кандидаты не ведут предвыборной кампании, а готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. Я очень надеюсь, что мы этого не допустим, тем более наш народ этого не допустит», — сказал он 24 декабря 2020 года. Камчыбек Ташиев. Фото: пресс-служба ГКНБ Парламентские выборы Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Президент не раз заявлял, что эти выборы будут отличаться от других и пройдут честно. Так Жапаров 1 ноября издал указ, запрещающий правительственным чиновникам участвовать в избирательной кампании. До этого, выступая перед депутатами парламента, он пообещал, что, если они перестанут подкупать голоса, то и использование админресурса прекратится. Ташиев же 10 ноября заявил, что «государственные служащие не будут вмешиваться в предстоящие выборы». На деле же местных чиновников ловят за агитацией в пользу одного из кандидатов в депутаты или партии. В начале ноября глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что в течение 10 дней с момента начала агиткампании за нарушение закона и недостаточное исполнение указа президента были уволены ректор, декан и три преподавателя Ошского государственного университета. По его словам, выговоры объявили мэрам городов Ош и Исфана, а также министру образования. Кроме того, отстранили от занимаемой должности акима Лейлекского района. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов. Читать по теме: Жапаров хочет после выборов привлечь к ответственности «предателей, распродавших земли» Баткена

