На телеканале КТРК 24 ноября прошли очередные теледебаты кандидатов в депутаты парламента. На этот раз на дебаты пришли лидер партии «Ордо» Мирбек Мияров, председатель «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, лидер «Ыйман Нуру» Нуржигит Кадырбеков и кандидат от партии «Кучтуу регион» Данияр Астаров. Кандидаты успели рассказать о своих программах и сделать несколько острых заявлений о действующей власти. Объявил врагами В самом начале теледебатов Текебаев заявил, что «Ата Мекен» — оппозиция президенту Садыру Жапарову, но не враг ему. По его мнению, в стране устанавливается власть одного человека. Он считает, что это путь в никуда. «У кыргызов говорят: “Друг обжигая говорит, а враг приятно льстит”. Те, кто льстят — рядом с президентом, а тех, кто говорит правду, объявили врагами. Садыр Жапаров объявил врагами не только политических оппонентов, но и всех простых людей, которые мёрзнут в холод и страдают от высоких цен. Это неправильно […] Президент не должен делить народ, […] Он должен относиться ко всем одинаково», — сказал он. Омурбек Текебаев. Скриншот с трансляции Ранее, на встрече с жителями нескольких новостроек Чуйской области Жапаров заявил, что у него «много врагов не только во власти, но даже среди народа». В качестве примера он тогда привёл ситуацию с углём, цена на который значительно выросла в последние месяцы. Нужна инвентаризация законодательства? По мнению Миярова, инвентаризация законодательства нужна, но он отметил, что ее не должны рассматривать депутаты шестого созыва, которых он назвал «карманными». «Сегодня мы должны поднять вопрос о легитимности шестого созыва. В Конституции чётко написано: [срок парламента] не должен превышать 5 лет», — сказал он. Шестой созыв пересидел в парламенте больше на год. Мияров считает, что прошлые законы были хорошо написаны, но хромала исполнительная власть. Мирбек Мияров. Скриншот с трансляции Как поднять авторитет парламента Во время теледебатов ведущая спросила у кандидатов, что нужно делать депутатам, чтобы поднять авторитет парламента или ответственность лежит только на избирателях? Кадырбеков считает, что выборный процесс — как река. Если река будет грязной, то и озеро будет таким же, поэтому народ не должен продавать свои голоса. «Народ должен выбрать лучших, а не соседа или родственника, нужно уходить от этого», — сказал он. Текебаев же сказал, что парламент будет качественным после того, как население изберёт профессионалов. По его мнению, если парламент будет качественным, то и президент будет работать так же. «До сегодняшнего дня, к сожалению, правительство и президент не прислушиваются ни к кому, и поэтому все они авторитет теряют. В парламенте должна быть дисциплина лидеров фракций и самих депутатов. Нужно, чтобы в парламенте были настоящие лидеры», — сказал Текебаев. Лидер «Ордо» же заявил, что у населения сейчас нет доверия не только к парламенту, но и ко всей власти. «Молодежь не верит, мигрируют многие. Должен быть большой сдвиг вперед. Каждая приходящая власть все делает по-своему. В день проводят столько законов с помощью “кнопочных” депутатов, а они разрушают будущее нашей страны. Мы должны остановить это. Люди даже не пойдут на выборы, их очень мало. Но такого не должно быть, ведь тогда чиновники будут забивать свои карманы деньгами», — сказал Мияров. Данияр Астаров. Скриншот с трансляции Астаров же считает, что население будет доверять нардепам, если появится связь между избирателями и парламентом. «Депутаты должны отслеживать все требования. Ранее выбирали партию, а лидер сам решал, кто будет депутатом. А сегодня есть возможность выбрать кандидата», — отметил он. Он также подчеркнул, что надо выбирать профессионалов, и те будут писать хорошие законы. Про Кумтор В ходе теледебатов Текебаев, отвечая на вопрос лидера партии «Ордо», высказался о ситуации с Кумтором. Он заявил, что Кыргызстан сейчас попросту захватил рудник. «Мы его [Кумтор] не национализировали. Мы как гаишник, который поставил машину на штрафстоянку. Ждём когда придёт хозяин [машины], как будем договариваться и сколько даст [денег]», — сказал он. По его словам, даже в 2012 году, ещё будучи депутатом, Садыр Жапаров, по сути, не предлагал национализацию Кумтора. Карьер рудника Кумтор. Фото: Ислам Розиев / «Клооп» «Многие думают, если бы предложение Жапарова в 2012 году поддержали, то предприятие перешло бы Кыргызстану, но это ошибочное представление. Мы не поддержали его предложение, так как в это постановление не внесли наши предложения о том, чтобы чиновники, подписавшие невыгодные для Кыргызстана договоры от 2009 и 2013 годов, понесли уголовное наказание […] Если я неправильно говорю, так пусть пресс-служба президента завтра опровергнет мои слова», — сказал Текебаев. О том, что в 2012 году депутат Садыр Жапаров не предлагал национализацию Кумтора, до этого говорил и нардеп Дастан Бекешев. «[Тогда] депутатская комиссия во главе с Садыром Жапаровым пришла с отчетом в парламент. Все началось красиво и хорошо. Но итоги комиссии заключались не в национализации рудника, а в создании госпредприятия, которое будет управлять “Кумтором”. Причем Садыр Жапаров настаивал на том, что в создаваемую госкомпанию нужно трудоустроить около 20 лиц. В проекте постановления парламента были фамилии будущих директоров и всего топ-менеджмента. Естественно, депутаты с этим не согласились. Сейчас голосовавших в то время против постановления выдают за врагов народа. Но депутаты голосовали против коррупционного постановления, а не против передачи “Кумтора” народу», — сказал он в июне этого года. Пойдёте в оппозицию? В ходе дебатов, Текебаев поинтересовался у лидеров «Ордо» и «Ыйман Нуру», будут ли они «оппозиционными» или «провластными» если пройдут в парламент. Мияров заявил, что кадровую политику нынешней власти он не поддерживает. «Мы [“Ордо”] против того, чтобы к власти приходили лица, которые были в 2010 году с Бакиевыми», — сказал он. Нуржигит Кадырбеков. Скриншот с трансляции Кадырбеков же сказал, что их партия будет называть «чёрное — чёрным, белое — белым». По его словам, если власть будет работать плохо, то они поддержат оппозицию. Мы — альтернатива Мирбек Мияров же задал вопрос Текебаеву, если «Ата Мекен» пройдёт в парламент, то будут ли возвращать парламентаризм или парламентское правление. «У нас другая идея и видение, поэтому мы называем [себя] альтернативой. На сегодня те, кто видит ошибки действующей власти и те, кто устал от этого, должны объединиться вокруг нас. Когда мы станем сильными, то мы поменяем эту неработающую Конституцию и приведем к власти настоящий народ. Проведем демонтаж действующей власти, и поэтому мы считаем себя альтернативной и оппозиционной силой», — ответил Текебаев. Выборы в парламент Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!