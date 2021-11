Президент Садыр Жапаров ответил на заявление лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева насчёт «Кумтора». Во время теледебатов 24 ноября, Текебаев сказал, что сейчас Кыргызстан попросту захватил рудник. Также Текебаев раскритиковал Жапарова, заявив, что в Кыргызстане «устанавливается власть одного человека, а это путь в никуда». Жапаров 25 ноября дал интервью aryba.kg. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев подтвердил «Клоопу» его подлинность. Что ответил Жапаров? Жапаров раскритиковал слова Текебаева и заявил, что «Кумтор» полностью перешёл Кыргызстану. «Текебаев либо выжил из ума, либо завидует. Говорю “выжил из ума”, потому что он [Текебаев] считает правильной лишь ту дорогу, которую он видит. Он упирался до такой степени, что погрузил страну в болото. Есть куча способов решения проблемы. Бесспорно, “Кумтор” 100% перешёл государству [Кыргызстан]. Поставлена точка. Это признали и те [Centerra Gold Inc.] Сейчас ведутся уголовные дела. Ряд чиновников задержаны. С той стороны есть те, кого нужно привлечь к ответственности. Нужно немного времени. Как только закончится, сделаем вывод», — сказал он. Карьер рудника Кумтор. Фото: Ислам Розиев / «Клооп» Президент также заявил, что Текебаев в 2012 году, когда поднимался вопрос о возвращении «Кумтора» Кыргызстану, выполнил приказ тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева и выступил против инициативы Жапарова. По его словам, Текебаев также был недоволен тем, что вопрос по «Кумтору» поднимает партия Жапарова «Ата-Журт», а не «Ата Мекен». «В 2012 году я поднял инициативу: “Кумтор должен перейти государству”. Когда была шумиха в парламенте, Текебаев собрал свою фракцию в кабинете […] [Тогда Текебаев] завидовал […] Когда началось голосование, фракция “Ата Мекен” полностью вышла из зала и не проголосовала», — рассказал президент. По его словам, если бы тогда депутаты поддержали его инициативу, то «$8 млрд остались бы у нас». Однако, президент не уточнил о каких деньгах идёт речь. Садыр Жапаров. Фото: пресс-служба администарции президента «Кыргызы не могут подняться из-за того, что завидуют [друг-другу]. Вместо того, чтобы вставлять мне палки в колёса, помогите мне. Нужна только ваша моральная поддержка. Сейчас я чувствую поддержку только простого народа. Некоторые политики оказывают противодействие. Наоборот, поддержите меня в таких вопросах как “Кумтор”, “Мегаком” и других международных вопросах. Для всех нас это нужно. Не надо осуждать при малейших недочётах. Вы же кыргызстанцы, в конце концов», — призвал Жапаров. Что сказал Текебаев? В ходе теледебатов в эфире КТРК 24 ноября Омурбек Текебаев заявил, что «Ата Мекен» — «оппозиция президенту Садыру Жапарову, но не враг ему». По его мнению, в стране «устанавливается власть одного человека, а это путь в никуда». «У кыргызов говорят: “Друг обжигая говорит, а враг приятно льстит”. Те, кто льстят — рядом с президентом, а тех, кто говорит правду, объявили врагами. Садыр Жапаров объявил врагами не только политических оппонентов, но и всех простых людей, которые мёрзнут в холод и страдают от высоких цен. Это неправильно […] Президент не должен делить народ […]. Он должен относиться ко всем одинаково», — сказал он. Позже, отвечая на вопрос одного из оппонентов, Текебаев сказал, что Кыргызстан сейчас попросту захватил рудник. «Мы его [Кумтор] не национализировали. Мы как гаишник, который поставил машину на штрафстоянку. Ждём, когда придёт хозяин [машины], как будем договариваться и сколько даст [денег]», — сказал он. Омурбек Текебаев. Скриншот с трансляции По его словам, даже в 2012 году, ещё будучи депутатом, Садыр Жапаров, по сути, не предлагал национализацию Кумтора. «Многие думают, если бы предложение Жапарова в 2012 году поддержали, то предприятие перешло бы Кыргызстану, но это ошибочное представление. Мы не поддержали его предложение, так как в это постановление не внесли наши предложения о том, чтобы чиновники, подписавшие невыгодные для Кыргызстана договоры от 2009 и 2013 годов, понесли уголовное наказание […]. Если я неправильно говорю, так пусть пресс-служба президента завтра опровергнет мои слова», — сказал Текебаев. Позиция Centerra Канадская компания Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании. Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумторе» внешнее управление. В самой Centerra расценили действия властей Кыргызстана, как захват рудника. Глава кабмина Акылбек Жапаров 20 ноября заявил, что Centerra признала, что месторождение Кумтор ей больше не принадлежит. Акылбек Жапаров на руднике Кумтор. Фото: Пресс-служба кабмина «Несколько часов назад, поздно вечером, в пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения биржевых торгов, компания Centerra Gold Inc. приняла решение о признании того, что им больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа – месторождение Кумтор», — сказал он. Однако, канадская компания опровергла слова главы кабмина. В Centerra заявили, что «Кумтор» продолжает быть дочерней компанией, которая полностью принадлежит компании. «Мы будем продолжать предпринимать все юридические шаги, чтобы привлечь правительство Кыргызстана к ответственности за незаконный захват рудника Кумтор. В нашем раскрытии информации нет ничего нового, оно просто формализует объявление, сделанное нами 10 августа 2021 года, об учете рудника в качестве прекращенной бизнес-операции на нашем балансе», — пояснили в Centerra.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!